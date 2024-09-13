İlhan Uzgel: "Erdoğan, Amerika ve Rusya'ya tutsak hale geldi"

Yayınlanma: 13.09.2024 - 15:44

Güncelleme: 13.09.2024 - 15:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "Erdoğan sistemin içine giriyor. 'Denge politikası izleyeceğim' dedi, 'Amerika'yı Rusya'ya Rusya'yı Amerika'ya karşı oynayacağım' dedi. İkisine de tutsak haline geldi. Putin'in elinde de Erdoğan'la ilgili çok belge bilgi var. Amerika’nın da öyle. O yüzden de hareket ettirmiyorlar. Geldiğimiz nokta bu. Bunu ancak ve ancak CHP iktidarı kurar" ifadelerini kullandı.

İlhan Uzgel, CHP'nin kuruluşunun 101'inci yılı dolayısıyla Samsun'da düzenlenen programa katıldı. Dış politikaya dair değerlendirmelerde bulunan Uzgel, konuşmasında şunları söyledi:

"Artık iktidar zamanı. Bunun için uğraşıyoruz. Dış politika medyaya her zaman çok yansımaz. Bazı şeylerin yansıması lazım bazılarının yansımaması lazım. O yüzden de arka planda ciddi bir uğraş olduğunu buradan hepinize söylemek isterim. 19 Mayıs'ta bir antiemperyalist mücadele verildi. Bir devlet kuruldu. Modern bir devlet kuruldu. Batı sisteminin çok dışında değil ama çok dengeliydi. Benim 25 sene üniversitede Türk Dış Politikası derslerini anlatırken anlatmayı en sevdiğim dönem 1923’den 1945’e kadar olan dönemdi. Çok iyi bir politika. Şimdi bakın hükümetten 'BRİCS'e üye olduk' sözü çıktı. Ben tweet attım dedim ki, 'üyelik için başvurduysanız resmen açıklayın, başvurmadıysanız yalanlayın biz de bilelim'. Bakın 1932’de Türk güçler, dönemin İngiltere, Fransa dediler ki siz Milletler Cemiyeti'ne üye olun. O zamanın Birleşmiş Milletleri. Atatürk dedi ki; 'biz üyelik için başvurmayalım siz bizi davet edin'. Türkiye davetle üye oldu. Üye olurken, bütün üyeleri oy birliğiyle üye oldu, alkışlarla üye kabul edildi.

"DIŞ POLİTİKA KORKUNÇ BİR HALDE''

Bakın nereden nereye geldik? Bir örgüte üye miyiz, değil miyiz? Başvuru yaptık mı, yapmadık mı? Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne bakıyoruz. Dış politikamız bu halde. Alacaksın dediler. Kabul etti. Çok medyada yer almaz ama Avrupa Hava Sahası'nın koruma sistemine dahil ol dediler, dahil oldu. Ama yine de Amerika sistemi diyor ki, Erdoğan orada dursun, yüz vermeyelim. Bakın, Putin Türkiye'ye gelmiyor, Biden Erdoğan'ı kabul etmiyor. Çünkü o kadar alttan olan bir politikaya geçip iktidarda kalabilmek için oyun oynuyorlar Erdoğan’la. Erdoğan sistemin içine giriyor. 'Denge politikası izleyeceğim' dedi, 'Amerika'yı Rusya'ya karşı oynayacağım' dedi. İkisine de tutsak haline geldi. Putin'in elinde de Erdoğan'la ilgili çok belge bilgi var. Amerika’nın da öyle. O yüzden de hareket ettirmiyorlar. Geldiğimiz nokta bu. Bunu ancak ve ancak CHP iktidarı kurar. Dış politika korkunç bir hal durumda, bir açılım yapamıyor. O yüzden de kimsenin ciddiye aldığı yok ama bu sürdürülebilir değil. Çünkü dış politika kurucudur. Sizin ne olduğunuzu, kim olduğunuzu tanınmak. Siz Amerika'ya bir şey söylersiniz, kendinizi tanımlamış olursunuz. İktidar, Türkiye gibi iktidarda özellikle daha öncesinde başta söylediğim gibi içeriden ve dışarıdan birlikte kurulur. Bunların hepsini göz önüne alan bir strateji izlemezseniz bir seçim olur, bir Erdoğan'a devam ederiz. Onun için gerçekçi ama bir fikri olan, bir strateji olan siyasete ihtiyacımız var. Elimizden gelen bütün güçle sahip olduğumuz imkanlarla bunu kurmaya ve bununla uğraşmaya çalışıyoruz."



