İliç maden faciasında 'kamuoyundan gizlenen' ayrıntı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:28

Güncelleme: 23.02.2024 - 15:44

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Altın Madeni'nde liç yığınının kaymasıyla 9 işçi 11 gündür göçük altında. Heyelan riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilirken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından 'kamuoyundan gizlenen' raporu yayınladı.

İki yıl önce Çevre, Şehirclilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı raporda "Anagold Madencilik San ve Tic. A.Ş.'nin yığın liçi sahasında 27.03.2022 tarihinde 1292 - 1346 katları arasında br kayma olayı meydana geldiği" ifadeleri yer aldı.

Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Erzincan İliç’te çevre felaketine yol açan Anagold şirketinin işlettiği altın madeni yığın liç sahasında;

Daha önce, 27.03.2022 tarihinde de bir kayma olayı meydana geldiğini tespit ettik.

1292-1346 katları arasında yaşanan bu tehlikeli olay kamuoyundan gizlendi!

Kaynak: E-79380874- 145.09- 4459 575 sayılı Çevre Bakanlığı resmi belgesi"