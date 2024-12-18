‘İlişkileri ABD belirleyecek’

Yayınlanma: 18.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.12.2024 - 04:00

Uzmanlar, Beyaz Saray’a dönme hazırlığındaki ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgülerinin tek başına okunamayacağına dikkat çekerek ABD’nin sahada terör örgütü YPG/PYD’ye desteğini kesmesinin Türkiye-İsrail ilişkilerine, Türkiye’nin Suriye sahasındaki başarısına ve İran-ABD-İsrail üçgenine bağlı olduğunu söyledi. Trump önceki gün Suriye’nin eski devlet başkanı Beşşar Esad’ın devrilmesini Türkiye’nin “dostça olmayan bir şekilde Suriye’de yönetimi ele geçirmesi” olarak nitelendirdi ve Ankara’nın eylemlerini “çok akıllıca” bulduğunu ifade etti. Trump ayrıca Erdoğan’ı “çok güçlü bir askeri güce sahip çok sert bir lider” olarak tanımladı ve Türkiye’nin Suriye’de önemli bir rol oynayacağını dile getirdi.

Trump’ın açıklamalarını değerlendiren TEPAV AB Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan, “Trump, Erdoğan’ı hep güçlü bir lider olarak görüyordu. ABD, Suriye konusunda Türkiye ile işbirliği yapacaktır ama buradaki kilit nokta, YPG/PYD konusunda ABD’nin politikası. Eğer IŞİD’e karşı sadece işbirliğini onlarla yaptığı için yine onları desteklemeye devam ederse ve Türkiye de tavrını devam ettirirse bir işbirliği mümkün değil” dedi.

‘TRUMP’IN YAKLAŞIMI ÖNEMLİ’

Beykoz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ise “Açıklamalar, Suriye’deki fiili durumun yanı sıra Trump yönetiminin Suriye’ye ilişkin yaklaşımının ne olacağıyla ve Ortadoğu’ya bakışıyla ilgili bir anlam barındırıyor” dedi. ABD’nin PKK/YPG’ye verdiği desteğin devam edip etmeyeceğini de değerlendiren Han, “Bu konu çok yakından Türkiye-İsrail ilişkilerine, Türkiye’nin Suriye sahasındaki etkinliğinin şekline ve başarısına bağlı” ifadelerini kullandı.