İlk ihalede ortalama 600 bine alıcı buldu, karaborsada 3 milyon TL’ye satıldı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

Antalya’da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehiriçi servis hizmeti yetkisi için iki C plaka ihalesi yapıldı. İlk ihalede 600 bin TL’ye alıcı bulan plakaların muhammen bedeli 1 milyon 650 bin TL oldu. Fiyat çok yüksek olunca bu kez 1000 plakadan 317’sini 84 kişi ve firma aldı. Plakalara en yüksek fiyat 1 milyon 980 bin TL verildi. 31 Temmuz 2024’teki ilk ihalede 600 bin TL’den satılan plakaların 217’sini Ayhan Yıldırım’ın sahibi olduğu Zemzem Tur firması aldı. Yıldırım, UKOME’nin ikinci ihalede fiyat için görüşünü istediği Antalya Ticaret ve Sanayi 35. Meslek Grubu’nda yer alıyor.

Yıldırım, sosyal medya hesabından ihaleyle ortalama 600 bin liraya aldığı C plakasının birini 3 milyon TL’den satıldığını duyurdu. 217 plakadan elde edilecek rant 500 milyon TL’yi aşıyor.

Turizm ve tarım sektörü ile organize sanayi bölgesine işçileri, beyaz yakalı personeli taşıyan minibüs, midibüs, otobüs gibi araçlara verilen “C plaka” okul servisleri için de zorunlu tutuluyor. C plaka sisteminin amacı, ticaret yapılırken korsan taşımacılığın önüne geçilmek.



Yıldırım, beş katına sattığı plakayı sosyal medyadan duyurdu.

