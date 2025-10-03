İlk kez hakim karşısına çıktı: Fatih Altaylı hakkında 'tutukluluğa devam' kararı!

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Duruşma, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No’lu salonda görüldü.

Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 26 Kasım'a ertelendi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 20 Haziran’da gözaltına alınan Altaylı, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Soruşturma savcılığında iki avukat eşliğinde ifade veren Altaylı, Cumhurbaşkanı’na yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret kastı olmadığını söylemişti.

Altaylı ifadesinde, bir araştırma şirketinin anket sonuçlarını sosyal medya yayınında paylaştığını, söz konusu yayında Türk halkının Tanzimat’tan bu yana oy kullanarak yönetimde söz sahibi olmayı benimsediğini dile getirdiğini, kimsenin denetim dışında devlet görevine getirilmesini istemediğini vurguladığını aktarmıştı.

Ayrıca, Türk halkının her dönem yöneticilerini eleştirebildiğini, geçmişte padişahların dahi eleştirildiğini söylediğini belirtmişti.

DURUŞMA SİLİVRİ'DE GÖRÜLDÜ

Savcılık ise Altaylı’yı Türk Ceza Kanunu’nun “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” maddesi kapsamında ve “tehdit” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

63 yaşındaki gazeteci hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan en az 5 yıl hapis cezası isteniyor.

İşte bugünkü duruşmada anbean yaşananlar...

CELAL ŞENGÖR VE MURAT BARDAKÇI, DESTEK İÇİN GELDİ

Altaylı'nın eşi Hande Altaylı, kızı Zeynep Altaylı, Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, Celal Şengör, Murat Bardakçı , CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek , CHP Diyarbakır Milletveki Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit ve Galatasaray Liseli arkadaşları desteğe geldi.

DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma, saat 10.55 civarında kimlik tespiti ile başladı.

ALTAYLI SAVUNMASINA BAŞLADI: “SİLİVRİ’MİZE HOŞ GELDİNİZ”

Cumhurbaşkanı’na yönelik tehdit suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri’deki duruşmada savunmasına başladı.

Altaylı sözlerine, “Silivri’mize hoş geldiniz. ‘Silivri’mize’ diyorum çünkü kısa sayılmayacak bir süredir Silivri’de, yüksek güvenlikli bir cezaevi hücresindeyim. Bütün bir yazı burada geçirdim, sonbaharı burada karşıladım. Uzunca bir süredir ilk kez buraya gelmek için dört duvar arasından dışarı çıkarıldım” diyerek başladı.

Altaylı, “Benim yaşlarıma gelip sevdiklerinizle, ailenizle, dostlarınızla geçirebilmeyi hayal ettiğiniz yazların sayısının azaldığını hissedince, her yaz daha değerli oluyor. Her gün daha değerli oluyor” ifadelerini kullandı.

Sanık kürsüsünde bulunmaktan duyduğu şaşkınlığı dile getiren Altaylı, “Sizleri ve buradaki herkesi buralara kadar yorduğumuz için kusura bakmayın ama emin olun ben de hiç istemezdim böyle olmasını. Zaten tam olarak da anlamış değilim niye böyle olduğunu, niye burada olduğumu, niye hep birlikte burada olduğumuzu. Ve hatırladığım kadarıyla hayatımda ilk defa bir Ağır Ceza Mahkemesinde niye yargılandığımı” dedi.

Altaylı, hücrede geçirdiği yaz boyunca sık sık düşündüğünü belirterek, “Yaz ayları boyunca tek kişilik hücremde, yalnız başıma otururken ve 8 adıma 5 adımlık avlumda dolaşırken bunu, niye burada olduğumu uzun uzun düşünme fırsatım oldu. Zannederim anladım nedenini” diye konuştu.

Gazeteci, ailesinin ve yakın çevresinin duyduğu kaygıya işaret ederek, “40-50 yıllık arkadaşlarımın benim için kaygılanmalarının, ailemin, sevgili kızım ve sevgili eşimin aylarca beni düşünerek uykusuz kalmalarının ve bugün burada hepimizin bir araya gelmek zorunda kalmamızın nedenini zannederim anladım” ifadesini kullandı.

Altaylı, çocuklara olan sevgisinin yargılanma nedeni olduğunu savunarak, “Bugün burada bulunmamın nedeni, bu salonda bulunan ya da bu ülkenin en ücra köyünde yaşayan çocukları, hiç tanımadığım insanların evlatlarını kendi kızım kadar seviyor, kendi kızım gibiymişçesine düşünüyor, önemsiyor, onlar için de kendi kızımmış gibi, hatta onun için kaygılandığımdan daha fazla kaygılanıyor olmam” dedi.

Ayrım yapılmaksızın tüm çocukların eşit imkanlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Altaylı, “Şanslı olmayan çocukların da benim kızım kadar, çevremdeki insanların çocukları kadar şansı olabilsin istediğim için buradayım. Onların da herhangi bir mensubiyetten, aidiyetten dolayı değil; ana babalarının kim ya da kimlerden olduğuna bakılmaksızın hayata eşit şartlarda başlamasını savunmak istediğim için, güzel, müreffeh, fırsat eşitliği olan, liyakate değer verilen bir ülkede yaşamalarını istediğim için buradayım” dedi.

Savunmasını umut mesajıyla sürdüren Altaylı, “Bunu yapabilmek, bunu başarabilmek için bildiğim şeyi yapıyorum. Ekranlara çıkıp kendimce bunun yollarını anlatıyorum, dünyadaki tüm olumsuzluklara rağmen özellikle gençlerin umutlarını taze tutmaya, ülkenin geleceğine güvenlerini yaşatmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

ALTAYLI: “CUMHURBAŞKANI’NI TEHDİT ETTİĞİM İDDİASIYLA YARGILANMAK BENİ HEM ŞAŞIRTIYOR HEM ÜZÜYOR”

Gazeteci Fatih Altaylı, Silivri’deki duruşmada savunmasına devam etti. Altaylı, Cumhurbaşkanı’nı tehdit ettiği iddiasıyla yargılanıyor olmasının kendisini şaşırttığını ve üzdüğünü söyledi.

Altaylı sözlerine, “Bugün, Sayın Cumhurbaşkanı’nı tehdit ettiğim iddiasıyla yargılanmak üzere karşınızda bulunmak beni hem çok şaşırtıyor hem de çok üzüyor” devam etti.

Meslek hayatı boyunca kimseyi tehdit etmediğini vurgulayan Altaylı, “Öncelikle şunu söyleyeyim; 40 küsur yıllık meslek hayatım boyunca, bırakın meslek hayatımı, tüm yaşamım boyunca ne benden güçsüz ne benden güçlü tek bir kişiyi bile tehdit etmedim. Kimseyi…” ifadelerini kullandı.

Altaylı, kendisinin tam aksine hep tehdit edilen tarafta olduğunu belirterek, “Tam aksine ben hep tehdit edilen oldum. Bu yüzden devletimiz 30 yıl boyunca beni korudu. Pek çok farklı terör örgütünün hedefi oldum” dedi.

Ailesinin bu süreçte yaşadığı endişeyi dile getiren Altaylı, “Ailem bu yüzden 30 yıl boyunca korku içinde yaşadı. Eve her sağ salim geldiğimde şükretti. Kızım yıllar boyu benim sokağa çıkmamı, çocuk aklıyla bulduğu bahanelerle engellemeye çalıştı” sözleriyle savunmasını sürdürdü.

"KONUŞMAMIN İÇİNDEN 15-20 SANİYE KESİLDİ"

Altaylı, “Ben hep güçsüzün yanında yer aldım. Buna şu anda tehdit etmekle suçlandığım Sayın Erdoğan da tanıktır. Kendisi haksız biçimde hapis cezasına çarptırıldığında, gazeteler ‘Muhtar bile olamaz’ diye yazarken, ben köşemde ‘5 yıl içinde Başbakan olacak adamı bugün hapse attılar’ diye yazdım” dedi.

2007’deki 367 krizini eleştirenlerden biri olduğunu da hatırlatan Altaylı, “Seçilmiş Başbakan’ın hayal kurma özgürlüğünü savunmak benim görevimdi, o hayal benim hayalim olmasa bile” ifadelerini kullandı.

Altaylı ayrıca, 2013 yılında Erdoğan’ın katıldığı televizyon programın da kendi programı olduğunu hatırlattı. “O gün benim davetimle değil, dönemin basın danışmanının isteğiyle geldi. O Fatih Altaylı mı bugün Cumhurbaşkanı’nı tehdit ediyor oldu? Yapmayın” dedi.

Sosyal medyada hedef alındığını savunan Altaylı, “2,5-3 dakikalık iyi niyetli bir konuşmamın içinden 15-20 saniye kesildi, sosyal medya lincine uğradım ve Silivri’de hücreye atıldım” diye konuştu.

SAĞKAN: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NIN AÇIKLAMALARI YARGIYI ETKİLEMEKTİR

Altaylı’nın avukatlarından ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da duruşmada savunma yaptı.

Erinç Sağkan "Türkiye'de halk seçime çok önem verir, sandığa katılım çoktur hep. Trafodan kediler çıksa da, çöpte pusulalar bulunsa da mühürsüz oylar geçerli sayılsa bile halk çok önemser sandığı. Bir kimse ülkemizde en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. İstese de ömür boyu cumhurbaşkanı olma ehliyeti yok hiç kimsenin bu ülkede" diye konuştu.

Sağkan, savunma beyanında şu ifadeleri kullandı:

"3 dakikalık bir konuşmanın yaklaşık 30 saniyelik bir kısmının sosyal medyada yayılması, ardından gözaltına alınma ve tutukluluk süreçleri oldu. Altaylı defalarca ifade vermek üzere adliyeye gitti. Bunun dışında aldığı adli kontrol hükümlerine de harfiyen uydu. Altaylı’nın 3 dakikalık konuşmasını tamamen dinlediğimizde seçimlere, yurttaşların verdiği önem ve sandığın değiştirme gücüne güven üzerine yapılmasını anlıyoruz.

Tutuklama kararından hemen sonra İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamalar Altaylı’nın masumiyet karinesini yıpratmaktır. İletişim Başkanlığı’nın açıklamaları yargıyı etkilemektir. Seçim sonuçlarına güven her ne kadar düşük olsa da bu halk sandığa ve onun değiştirme gücüne inanan bir halktan bahsediyor konuşmasında yalnızca.”

"TUTUKLULUĞA DEVAM" TALEBİ

Savcılık, Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına, müşteki taraf Recep Tayyip Erdoğan’ın vekilinin katılma talebinin kabulüne şeklinde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti ardından ara karar için duruşmaya ara verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ: FATİH ALTAYLI'NIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fatih Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma ise 26 Kasım'a ertelendi.