İmam ve müezzinden camide 'çiğ köfte partisi'!

01 Şubat 2022 Salı, 12:02

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde görev yapan bir grup din görevlilsi, ilçedeki bir camide düzenledikleri iddia edilen "çiğ köfte partisi" ile gündem oldu.

Görüntülerde M.A. ismindeki imamın “Urfalıyım Ezelden” türküsü eşliğinde çiğ köfte yoğurduğu, bu esnada canlı yayın yapan Y.S.Ç.’ye ikram ettiği, "parti"nin yapıldığı iddia edilen caminin müezzini H.K.’nin de bu esnada yeşillik doğradığı görülüyor.

İddiaya göre İlçe Müftülüğü tarafından yayından kaldırılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kayıt altına alındı.





CHP'DEN TEPKİ

Trakya Politik gazetesinde yer alan habere göre, olay üzerine açıklama yapan CHP Saray İlçe Sekreteri Hakkı Canoğlu, görüntülerin derhal araştırılması gerektiğini ifade etti. Canoğlu, olayın takipçisi olacaklarını ve herkese ait olan ibadethanelerin görevlilerin özel mülkleri gibi kullanılamayacağını belirtti.

Aynı zamanda Diyanet-Sen Saray İlçe Başkanı olan Y.S.Ç., sosyal medya hesabından Aralık ayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret dolu bir paylaşım yapmıştı. Kılıçdaroğlu'na "bela" okuyan Y.S.Ç, "Haysiyetsiz adam! 73 yaşında. Bir şey satacak olsa noter akıl sağlığı yerinde raporu ister! Ama ülke yönetecekmiş! Edebi ve Ahlakı kalmamış Ama dinleyen ve inanan çok! Heyhat!” ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşım üzerine CHP ilçe yönetimi suç duyurusunda bulunmuştu.



