İmamoğlu, Akşener'le görüşmesini anlattı: Verimli ve pozitif bir sohbet yaptık

Yayınlanma: 30.11.2023 - 21:26

Güncelleme: 30.11.2023 - 21:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde neler yaşandı? Mağlubiyetin nedenleri ne? Yeni Genel Başkan Özgür Özel'le Nasıl Bir Yol Arkadaşları var? Anketler yerel seçimler için neler söylüyor? Meral Akşener ile ne konuştu?" sorularına yanıt verdi.

'SEÇİMİ SIRADANLAŞTIRDIK'

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Umutların tavan yaptığı noktada seçimi kaybettik. Seçimi kaybettikten hemen sonra derlenip toparlanmanın ve kendine gelişin şart olduğunu ortaya koyacak duyguları veremedik. Biz herhangi bir seçim gibi davranarak o geceyi sıradanlaştırdık. Ben ertesi sabah insanlara seslenmek zorunda hissettim kendimi ve yaptım. Milyonlarca insanın kalbi kırılmıştı.



Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrası sosyal medya hesabından yaptığı 'değişim' çıkışı dikkat çekmişti...

'GÖLGE BAŞKAN' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Ben ortada bir sıkıntı varsa ortak akıl çalışmaları yapmak isteyen ve genel başkanımızla bu yolda yürüyen biriyim. Bizden gürültü ayrışma vs. bekleyenler boşuna bekler.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'SOLA KAYMA YÖNELİMİ'

Ben genel başkanımızın CHP'nin özünü kaybetmeden siyaset yapma amacını son derece doğru buluyorum. CHP'nin 6 ilkesi var. O zaman bundan da uzaklaşmayacaksınız. Genel başkanımız sokağa halka inmekten bahsediyor ben de zaten halkın içindenim.

'İSTANBUL İTTİFAKI' OLACAK MI?

Son söz söylenmeden İstanbul ve Türkiye'nin lehine olacak her şeye açığım. Akşener'le konuşmamızda da verimli ve pozitif bir sohbet yaptık. Son söz söylenene kadar her şey konuşulmalıdır. Ben bu noktada gelin İstanbul'da konuşalım deme hakkına sahip değilim. Ben sadece Sayın Akşener'le iyi niyet dili ile bir konuşma gerçekleştirdim. Bu konuşmayı da önemsiyorum ve bir işbirliğinin de olabileceğini düşünüyorum.

'İŞBİRLİĞİ İÇİN OLUMLU DÜŞÜNÜYORUM'

Ben hayatımda olumsuzluğa yer vermem. Ben hala olumlu düşünüyorum. Toplumsal ittifak zemini zaten oluştu. Biz İstanbul'la ve her yaştan vatandaşımızla muazzam bir işbirliği kurduk."