Özgür Özel, muhtarlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Mekezi'nde İzmir'den gelen mahalle muhtarlarını ağırladı.

DHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 15:50
Özgür Özel, muhtarlarla buluştu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, partisinin genel merkezinde muhtarları ağırladı.

Özel, İzmir'den gelen 450 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan toplantıda Özel, muhtarlara hitap etti. 


Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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