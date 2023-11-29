Özgür Özel, muhtarlarla buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Mekezi'nde İzmir'den gelen mahalle muhtarlarını ağırladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, partisinin genel merkezinde muhtarları ağırladı.
Özel, İzmir'den gelen 450 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.
Basına kapalı yapılan toplantıda Özel, muhtarlara hitap etti.
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