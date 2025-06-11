İmamoğlu, 'bilirkişi davasında' yarın Silivri'de hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, söz konusu bilirkişi hakkındaki sözleri nedeniyle hazırlanan iddianame 26 Şubat'ta İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İddianamede İmamoğlu hakkında, "Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin 2 numaralı salonunda yapılacak duruşma, saat 10.30'da başlayacak.

23 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nun da duruşmaya fiziksel olarak katılarak savunma yapacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, 27 Ocak'ta İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de düzenlediği 'Turpun büyüğü' adlı basın toplantısında İBB, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri ile kendisi hakkında yürütülen bazı soruşturmalarda bilirkişi olan kişi hakkında "Bu kişinin Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘sahte bilirkişi raporu yazmak’ iddiasıyla yargılandığı bir dava oldu mu? Savcılar herhalde biliyordur bunu" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun sözlerinin ardından jet hızıyla soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesini televizyonda yayınlayan Halk TV yöneticisi Suat Toktaş ise aynı hafta tutuklanmıştı. Toktaş hakkında "işiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçundan soruşturma başlatılmıştı.