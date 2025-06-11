İmamoğlu bu kez herkesi ağlattı... Silivri'den Ferdi Zeyrek'e böyle veda etti: 'O sözünü hiç unutmayacağım'

Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, on binlerce kişinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yakın dostu Zeyrek'in cenazesine katılma başvuru yapmış, ancak 'izin' çıkmamıştı.

İmamoğlu, Zeyrek'e bugün Silivri'den kaleme aldığı sözlerle veda etti.

İMAMOĞLU'NDAN DUYGUSAL VEDA

Avukatları aracılığıyla, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından bir mesaj paylaşan İmamoğlu, "Başkanımızla her bir araya gelişimizde artan coşkusunu, inancını, görev tutkusunu, güler yüzünü ve mücadeleci ruhunu hissediyordum" dedi.

"En zor koşullarda ve zamanlarda hiçbir arkadaşını yalnız bırakmayan Ferdi Başkan’ın beni en son Silivri ziyaretindeki güç veren kucaklaması, benden uzun boyuyla başını eğip omzuma koyarak yiğit duruşu ile bana 'Seni asla yalnız bırakmayacağız' sözünü ve o güzel ruhunu asla unutmayacağım" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Silivri’den dualarımla ve gözü yaşlı ona eşlik edip ebediyete uğurlarken kıymetli başkanımızın; dualarını alkışları ile bütünleştiren hemşehrilerini, dostlarını izlemek ve böyle bir insanın yol arkadaşı olmak beni çok ama çok duygulandırdı."

"ÇOK BÜYÜK İZ BIRAKTI!"

İmamoğlu, "Çok büyük iz bıraktı Ferdi Zeyrek! Erken göçtü fani dünyadan. Hizmet ruhu ve enerjisi ondan sonra gelecek bütün yerel yöneticiler için rehber ve ışık olacaktır" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle:

"Bir Yiğidin Ardından…

Ferdi Zeyrek Başkanımız; Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup ziyaretime geldiğinde Manisa için aldığı sorumluluğun heyecanını ve başarma arzusunu bedeninde, ruhunda taşıyordu. Kucaklaştığımızda yüksek enerjisini ve coşkusunu hissettim.

Başarma arzusu çok yüksek, güçlü, tutkulu bir başkan ile bilgi, deneyim ve proje paylaşımı yaptığımı o anda anlamıştım. Hiç şüphe etmeden kendisini uğurlarken Sayın Özgür Özel’in çok isabetli bir ismi Manisa’ya şehr-i emin olarak tespit ettiğini görmüştüm.

Enerjisi ve coşkusu zirve yapmış halini seçimi kazandıktan sonra, birlikte neler yapabiliriz, ortak projeler nasıl geliştirebiliriz toplantısında yaşadım. Kadim Manisa ve çok önemli ilçeleri için yola çıkmış, oy veren-vermeyen herkesin başkanı olmuş, ruhunda partizanlığın zerresini taşımayan, insanı insan olduğu için seven, Cumhuriyet, demokrasi ve Atatürk sevdalısı bir yiğidi görmüştüm karşımda.

Başkanımızla her bir araya gelişimizde artan coşkusunu, inancını, görev tutkusunu, güler yüzünü ve mücadeleci ruhunu hissediyordum.

En zor koşullarda ve zamanlarda hiçbir arkadaşını yalnız bırakmayan Ferdi Başkan’ın beni en son Silivri ziyaretindeki güç veren kucaklaması, benden uzun boyuyla başını eğip omzuma koyarak yiğit duruşu ile bana “Seni asla yalnız bırakmayacağız” sözünü ve o güzel ruhunu asla unutmayacağım.

Silivri’den dualarımla ve gözü yaşlı ona eşlik edip ebediyete uğurlarken kıymetli başkanımızın; dualarını alkışları ile bütünleştiren hemşehrilerini, dostlarını izlemek ve böyle bir insanın yol arkadaşı olmak beni çok ama çok duygulandırdı.

Çok büyük iz bıraktı Ferdi Zeyrek! Erken göçtü fani dünyadan. Hizmet ruhu ve enerjisi ondan sonra gelecek bütün yerel yöneticiler için rehber ve ışık olacaktır.

Ferdi Başkanımızın uğurlandığı bu emsalsiz ve duygusal görüntüler; Milletimizin bu zor günlerinde iyi niyetli, güleryüzlü, birleştirici, siyaseti amaç değil hizmete araç gören, partizanlıktan uzak, adaletli ve kucaklayan bir anlayışa ne kadar büyük bir tutku ile sarıldığının özeti olmuştur.

Ferdi Zeyrek en çok ihtiyaç duyduğumuz anda bir olmanın, birlikte olmanın önemini bize yaşattı! Fani dünyadan göçtü ama hep bizimle olacak!

Seni hiç unutmayacağız, mekanın cennet olsun! Ruhun şad olsun!"