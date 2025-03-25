İmamoğlu cezaevine giderken; 15 milyonun desteğiyle cumhurbaşkanlığı yoluna girdi: ‘İktidar hukuku yok ederse hukuk sokakta yazılır’

Yayınlanma: 25.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanırken; CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayının belirlendiği önseçimde ise İmamoğlu için 15 milyon oy kullanıldı. Av. Doğan Erkan; 15 milyon oyun kıymetli olduğunu belirterek; “İktidar hukuku yok ederse hukuk sokakta yazılır. Adil hukuk sistemini askıya alan iktidarlara karşı direnme hakkı yeniden hukuk kurucu bir hak olarak gündeme gelir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün “suç örgütü kurmak” suçundan tutuklanıp, Silivri Cezaevi'ne götürülürken, Türkiye’nin dört bir yanındaki yurttaşlar İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması için oy kullandı. Önseçimde toplam 15 milyon 497 bin 957 kişinin İmamoğlu’na destek oyu verdiği belirtildi.

‘HUKUKUN BİZZAT SOKAKTA ARANMASININ MÜSEBBİBİ İKTİDARDIR’

“İktidar hukuku yok ederse hukuk sokakta yazılır” diyen Av. Erkan Doğan, CHP’nin önseçiminde halkın gönüllü olarak oy kullanmasının önemli olduğunu belirtti. Erkan; “Gerek mitinglere, gerekse dayanışma sandıklarına katılım oranı, bu meselede toplumsal sözleşmenin nereden kurulduğunu gösteriyor. Toplumsal sözleşmeyi bozacak şekilde şiddet uygulayan, adli sistemi iktidarın uzantısı olarak araçsallaştıran bir sistem artık hukuk sistemi değildir. Adil hukuk sistemini askıya alan iktidarlara karşı direnme hakkı yeniden hukuk kurucu bir hak olarak gündeme gelir. Bu durumda iktidar hukuksuzluğuna karşı hukuk bizzat direnme hakkıyla, bizzat sokakta halk tarafından kurulur. Parçası olduğumuz mevcut kara Avrupası hukuku dahi böyle kurulmuş, bugün sahip olduğumuz tüm demokratik ve usulî haklar böyle kazanılmıştır. Dolayısıyla hukukun bizzat sokakta aranmasının müsebbibi, bizzat iktidardır” dedi.