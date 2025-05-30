İmamoğlu cumartesiyi işaret etti, saat verdi: 'Ben diyen gidecek, biz diyen gelecek!'

CHP'nin Düzce Anıtpark'ta düzenleyeceği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yurttaşlara çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Ben diyen gidecek, biz diyen gelecek." dedi.

CHP'NİN DÜZCE MİTİNGİ

CHP, İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisini cumartesi günü Düzce'de yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla saat 14.00'te Düzce Anıtpark'ta 'Adayımı yanımda sandığımı önümde istiyorum' sloganıyla düzenlenecek miting öncesi Ekrem İmamoğlu'ndan yurttaşlara katılım çağrısı geldi.

"BEN DİYEN GİDECEK, BİZ DİYEN GELECEK"

Şahsi hesabı erişime engellendiği için Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben diyen gidecek, biz diyen gelecek. Düzceli hemşehrilerim bu adaletsizliğe büyük bir ses çıkaracaklar. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum."