İmamoğlu’dan destek çağrısı: ‘Bir ve beraber olmaya davet ediyorum’

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son paylaşımında, Partimize, birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yapılan planlı saldırıları reddediyoruz. Partimizin ve genel başkanımızın bu süreçte yanındayız. Önceki dönem genel başkanlarımızı ve tüm partililerimizi bir ve beraber olmaya davet ediyorum” derken altına da bir not bıraktı.



Notta Özgür Özel’e teşekkürlerini yineleyen İmamoğlu şunları söyledi.

"İri olmak, diri olmak, bir olmak, beraber olmak… Umut burada…

Yorgun, solgun, umutsuz gemiyi MİLLET tersanesine dostları ile çekti. Kısa sürede kimseyi dışarda bırakmadan Limanın en büyük, görkemli, ışık saçan, heyecan veren GEMİSİNİ, TAM YOL İLERİ diyerek yola çıkardı. Kimileri imrenerek, kimileri kıskanarak bakıyordu.

Gemisini de, yol arkadaşlarını da hep savundu. Camide, cezaevinde, mezarlıkta VEFAYI, Meydanlarda, eylemlerde AZMİ ve KARARLILIĞI tereddütsüz gösterdi.

CHP’yi TÜRKİYE’nin 1. partisi yaptı.

DOSTLUĞU, KARDEŞLİĞİ, YOLDAŞLIĞI ve İNSANLIĞI için ÖZGÜR ÖZEL’e Milyonlarca kez teşekkürler.

Biz de hiçbir zaman onu yalnız BIRAKMAYACAĞIZ!

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!

EKREM İMAMOĞLU”











