İmamoğlu’dan seçim güvenliği ve demokrasi çağrısı: ‘Çok geç olmadan…’

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik’in “demokrasi” çağrısına dair konuşması olan bir video paylaşarak, “Demokrasiyi, milletin oy verme hakkını ve hukukunu korumak zorundayız” çağrısı yaptı.

İmamoğlu, “Türkiye çok büyük bir tehlikenin eşiğinde” belirtirken, ülkenin seçimlerin ve verilen oyların anlamının kalmayacağı bir yolda ilerlediğini vurguladı.

İmamoğlu’nun sözleri şöyle:

“Seçimlerin ve verilen oyların anlamının kalmayacağı bir yolda ilerliyoruz.

Demokrasiyi, milletin oy verme hakkını ve hukukunu korumak zorundayız.

Fikirlerimiz, hayallerimiz ve millet için mücadele etme yöntemlerimiz farklı olabilir.

Ancak demokrasiye sahip çıkmak ve milletin oylarına halel gelmemesini sağlamak hepimizin ortak görevidir.

Bu çerçevede siyasi partilere, STK’lara, iş, işçi ve işveren örgütlerine büyük sorumluluk düşüyor. Çok geç olmadan seçim güvenliği ve demokrasi adına hep birlikte çalışmak zorundayız.”