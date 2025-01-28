İmamoğlu davalarında tesadüfün böylesi! O bilirkişinin atanması 6 katrilyonda 1 ihtimal...

Yayınlanma: 28.01.2025 - 14:06

Güncelleme: 28.01.2025 - 14:06

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘turpun büyüğü’ adıyla yaşanan hukuksuzluklara ilişkin Saraçhane’de basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu, kamuoyunun ilk kez duyacağını vurguladığı bilgileri şu sözlerle açıkladı:

''Beylikdüzü belediye başkanlığım sırasında 2015’te yapılan bir ihale nedeniyle hakkımda dava açıldı.

2020’de Danıştay karar verdi ve bana ceza sorumluluğu yüklenemeyeceğini karara bağladı.

Danıştay’ın kararının altında 5 yüksek yargıcın imzası bulunuyor. Buna rağmen bana dava açıldı. 3 Temmuz 2022’de bu bilirkişi raporunu sundu, yazdığı raporla ihalede sorumluluğum olduğunu iddia etti. Böyle bir rapor yok.

'ÖZEL SEÇİLMİŞ'

Özel seçilmiş birisi. Bu sıra dışı kişinin adı; S. Bey Heybedeki turpun adı belli oldu. Danıştay’ın 5 yüksek yargıcı, Sayıştay’dan emekli 6 denetçi bizi haklı buldu; bir S. Bey haklı bulamadı.

İETT hakkında yürütülen bir soruşturmaya, yine bilirkişi olarak S. Bey atandı.

İsfalt ile ilgili yürütülen bir soruşturmada da bilirkişi olarak yine aynı. Beşiktaş ve Esenyurt operasyonlarının ardından, konunun İBB’ye getirilmek istendiğini belirtmiştim. İşte bilirkişi S. Bey’e verilen bu 2 dosya da aynı soruşturmada yer alıyor.

'NOKTA ATIŞI BİLİRKİŞİ'

‘Kimdir bu’ diye. Bu arkadaşa, nedense hep CHP’li belediyelerin dosyaları düşüyor. Hayri İnönü zamanında Şişli, Şükrü Genç döneminde Sarıyer, Ali Kılıç döneminde Maltepe. 8 binden fazla bilirkişisi olan İstanbul’da, neden hep S. Bey tercih ediliyor? Evet Sayın Cumhurbaşkanı. Sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, nokta atış S. Bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez.

'MİLLET HAKKIM HARAM OLSUN DER'

Bağımsız yargıyı ve adalet sistemimizi ters düz etmek, kumpaslarla siyasi istikballer için kullanmak, sizden öncekilerin, hatta sizin döneminizde bile bunu yapanların nasıl ayağına dolaştıysa yarın da emin olunuz ki, sizin ayağınıza dolaşacak. Milletin verdiği yetkiyi, yargı kumpaslarıyla iç edemezsiniz. Böyle yaparsanız, millet size ‘Hakkım haram olsun’ der.''

4 KEZ AYNI KİŞİNİN ATANMA İHTİMALİ

İstanbul'da 8 bin 806 bilirkişi bulunuyor. Bu kişiler arasından 4 davaya da aynı kişinin atanma ihtimali 6 katrilyon 13 trilyon 325 milyar 662 milyon 644 bin 496'da bir olarak hesaplanıyor. İmamoğlu'nun 4 dava dosyasına da aynı bilirkişinin bakması bu nedenle tepki topladı.