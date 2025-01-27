Özgür Özel ile görüşmenin ardından... Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 23:59

Güncelleme: 28.01.2025 - 00:32

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bu sabah düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda bilirkişilik yapan kişiyi hedef gösterme ve etkilemeye teşebbüs iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın partisinin haftalık grup toplantısında kayyum ve belediyelere açılan soruşturmalar sonrasında partisinin yol haritasını açıklayacak.

Ekrem İmamoğlu, söz konusu görüşmenin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu Alman şait Berthold Brecht'e ait olan ve slogan olarak kullanılan şiir dizesini şu şekilde paylaştı:

"Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz."