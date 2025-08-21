İmamoğlu ‘dikkatli olun’ diyerek seslendi: ‘Güvenlik güçlerini göreve çağırıyorum’

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından uyarılarda bulunduğu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Silivri Cezaevi’nden milletimize, tutsak olan bütün siyasi dostlarımıza, bürokratlarımıza ve yol arkadaşlarımıza sesleniyorum:

Hakkımızda açılan ve birçok insanın haksız, hukuksuz biçimde hapiste tutulmasına neden olan bu dava, karanlık odakların kirli hesaplarına hizmet etmektedir. Her gün yeni bir skandala uyanan bu ülkede, adalete olan güven her geçen gün daha da sarsılıyor. Oysa devletin dini adalettir; adalet çökerse devlet de çöker.

Fatih Keleş kardeşime kurulan tuzak, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Bu kumpasların arkasında, kötülükten beslenen ve sürekli yeni tezgâhlar kuran odakların varlığı açıktır.

Milletime çağrımdır:

Bu odakları görün, bilin, tanıyın. Çünkü dehşet verici senaryolar, farklı aktörlerin işbirliğiyle sahneye konulmaktadır. Ev hapsinde olan ya da serbest dolaştığı iddia edilen iftiracılar, bu kirli oyunların figüranına dönüştürülmektedir.

Cezaevindeki yol arkadaşlarıma çağrımdır:

Siyaset–yargı–avukat–medya ekseninde kurulan kumpaslara karşı daima dikkatli olun. Şüphe duyduğunuz her olayı, ifadeyi mutlaka yazılı, tarihli ve imzalı şekilde avukatlarınıza bildirin. Avukatlarınız gerekli işlemleri, ihbarları ve suç duyurularını anında yapmalıdır. Bu, hem içerideki yol arkadaşlarımızı hem de milletimizi tehdit eden mafya benzeri süreçlerin önünü almak için şarttır.

Devletimize çağrımdır:

Bu seslenişimin ciddiyetle not edilmesini diliyorum. Adalet Bakanlığı’nı, Yüce Türk yargısının onurlu mensuplarını, İçişleri Bakanlığı’nı ve güvenlik güçlerini göreve çağırıyorum. Bu feryadımız milletimizin sesi, adaletin haykırışıdır. Türkiye’nin geleceği için adaletin yeniden tesisi zorunludur."