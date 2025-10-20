İmamoğlu 'diploma' davasında ikinci kez hâkim karşısında: 'Küçük salon' engeli aşıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

DAVA BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

Duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart'ta İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti. İmamoğlu diplomayı iptal etme kararı ile ilgili yetkinin sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nda olduğunu savunmuştu.

MAHKEME KARARINDAN DÖNDÜ

Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya uzaktan bağlanabilmesine yönelik kararından döndü.

Savcılığın itirazının kabul edilmesi sonrası Pehlivan’ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına izin vermedi.

AVUKATLAR İÇERİ ALINMADI, JANDARMA KAPIYI KİLİTLEDİ

Duruşmanın başlamasına dakikalar kalmasına karşın basın mensupları, avukatlar ve milletvekilleri salona alınmadı. Jandarma kapıyı kilitledi.

Duruşma salonu dışında duruşmayı izlemek isteyen yurttaşlar barikatı zorladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polis ile müzakere içinde. "Cumhurbaşkanı İmamoğlu ve Kurtuluş Yok Tek Başına" sloganları atıldı.

Avukat Çağlar Çağlayan, Emre Telci ve Özgür Çelik jandarma ile dakikalarca müzakere yaptı.

SALON DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLDİ

Geniş salon talebinde bulunuldu. Büyük salon için dilekçe yazılıyor.

BÜYÜK SALONA GEÇİLMEZSE İMAMOĞLU VE AVUKATLARI DURUŞMAYA KATILMAYACAKLARINI BİLDİRDİ

Salon değişikliği talebi kabul edilmediği takdirde, İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi.

Gazetecilerin bir çoğu içeri alındı, avukatlar ise uzun süre dışarıda bekledi.

SALON KAPISINA GÜVENLİK BARİYERİ!

Salonun kapısına da güvenlik bariyeri konuldu. Ekrem İmamoğlu'nun ailesi bile bekletilerek içeri alındı.

GEREKÇE: 'ARIZA'

Büyük salona geçilmemesinin nedeni, mahkeme tarafından "arıza" olarak gerekçelendirildi.

ÖZGÜR ÇELİK: 'TALİMATI KİMDEN ALDINIZ?'

Mahkeme hakimi, 'Biz avukatların alınmaması gibi bir talimat vermedik' dedi. Ancak kapıdaki jandarma 'Mahkemeden karar var' diyerek dışarıdaki avukatları almadı.

Hakim bunu söyleyince Özgür Çelik salondaki jandarmaya "Talimatı kimden aldınız?" diye tepki gösterdi.

'DAHA BÜYÜK' Bİ SALONA GEÇİLDİ

Salon kararının nöbetçi hakimin kararı olduğunu söylendi.

Kısa aranın ardından salonu -2. katta yer alan 'daha büyük bir' salona geçirme kararı verdi. Yeni salon, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın duruşmasının görüldüğü salon olarak biliniyor.

Söz konusu karar dışarıya da tebliğ edildi. Dışarıdaki avukat ve basın mensupları içeri alındı.

İMAMOĞLU AİLESİ DURUŞMA SALONUNDA

Nuri Aslan, Dilek Kaya İmamoğlu ve Selim İmamoğlu da duruşma salonunda. Ekrem İmamoğlu’nun getirilmesi bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınan bir üniversite olmadığı belirtildi.

O yıllarda Kıbrıs'ta faaliyet gösteren kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığı, ancak "yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak arttırıldığı" iddia edildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçunu "zincirleme şekilde" işlediği savunuldu. İddianamede, yatay geçiş için gerekli evrakın "şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte" olduğu iddia edildi.