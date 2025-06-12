İmamoğlu dosyasına ‘gizli tanıkla’ gözaltı, AKP dosyasına ‘yapacak bir şey bulunmadı’ yanıtı

İktidar kanadı CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan operasyonlar üzerinden hedef almaya devam ederken; Meclis’te İmamoğlu’nun tutukluluğu, 19 Mart sonrası yapılan eylemler ve sürecin ekonomiye maliyetine ilişkin önergeler, bakanlardan yanıt bulamıyor.





Öte yandan; Meclis kayıtlarında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bakanlığının el koyduğu İBB’nin AKP döneminde olduğu iddia edilen yolsuzluk dosyalarıyla ilgili en son geçen yıl bir önergeye yanıt verdiği görülüyor. Yerlikaya, bu yanıtında devraldıkları 34 dosyanın 21’inde hukuka aykırılığa rastlanmadığını, 7’sinde “yapılacak herhangi bir işlem bulunamadığını”, kalanların ise incelenmeye devam ettiğini belirtiyor.







Muhalefet milletvekilleri, tutukluğu 85 gündür devam eden Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için Kabine’deki bakanların yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergeleri veriyor. Ancak bakanlardan bu önergelere dönüş yapılmıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verilen önergelerde özellikle İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleşen protestolarda kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullandığı iddiaları soruluyor.





Tunç ise “19 Mart ve sonrasında yapılan eylemlerde, şiddet ve kötü muamele nedeni ile yapılan şikayet sayısı kaçtır? Bu şikayetlerin kaçı hakkında idari soruşturma başlatılmıştır? Tutuklanan kişilerden kaçı 18-25 yaş aralığındadır? Protestoları yayınlayan radyo ve TV kanallarına ilişkin RTÜK Başkanı’nın yaptığı açıklamalar basına yönelik açık bir tehdit değil midir?” gibi soruları yanıtlamıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, tutuklanma sürecinin ekonomiye etkisiyle ilgili “Merkez Bankası 17-24 Mart 2025 tarihleri arasında toplam kaç milyar dolar satış yapmıştır? Borsa İstanbul’da 19 Mart’ta niçin 2 kez devre kesilmiştir?” gibi sorulara dönüş yapmıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de üniversitelerde yapılan eylemlerle ilgili soruları yanıtlamazken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da eylemlerde “baltalı göstericiler” olduğunu ileri süren Bakan Tekin’in iddialarını bir önerge ile kendilerine soran muhalefet milletvekillerine bile yanıt vermiyor.





AKP DÖNEMİNE ‘YAPILACAK YOK’





Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz da eylemler sırasında sosyal medyada paylaşım yapan bazı sanatçıların TRT projelerinden çıkartılmasına ilişkin önergelere karşı sessizliğini koruyor. Öte yandan; Meclis’in kayıtlarında Bakan Ali Yerlikaya’ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde AKP döneminde yapıldığı iddia edilen yolsuzluklarla ilgili hazırlanan dosyalarla ilgili önergeler verildiği de görülüyor.





Buna göre; Yerlikaya bu önergelerden birine en son geçen yılın Ocak ayında yanıt verdi. Yerlikaya, bu önergeye yanıtında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Meclis’te yaptığı grup toplantılarında da sormaya devam ettiği 40’a yakın yolsuzluk dosyasının mülkiye müfettişleri tarafından devralındığını ve bunların 34’ünün her birinin ayrı bilirkişiler tarafından incelendiğini, bu inceleme sonucunda da 21’inde hukuka aykırılık tespit edilmediğini belirtti. İBB iştirakleriyle ilgili olan 7 dosya hakkında ise “yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığını” aktaran Yerlikaya, kalan dosyaların da incelemede olduğunu aktardı.



