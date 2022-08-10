İmamoğlu duyurdu: Çalışan maaşları için yılda iki kez ücret artışı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:47
İmamoğlu duyurdu: Çalışan maaşları için yılda iki kez ücret artışı kararı
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldıklarını bildirdi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerimizde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldık. Çalışanlarımızın bir bölümü 2. ücret artışlarını Temmuz itibariyle, bir bölümü de eylülde alacak. Sendikalarımızla el sıkışarak atacağımız bu adımımız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

 


ibb Ekrem İmamoğlu İSKİ iett

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler