İmamoğlu duyurdu: Çalışan maaşları için yılda iki kez ücret artışı kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldıklarını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldıklarını bildirdi.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerimizde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldık. Çalışanlarımızın bir bölümü 2. ücret artışlarını Temmuz itibariyle, bir bölümü de eylülde alacak. Sendikalarımızla el sıkışarak atacağımız bu adımımız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerimizde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldık. Çalışanlarımızın bir bölümü 2. ücret artışlarını Temmuz itibariyle, bir bölümü de Eylül’de alacak. Sendikalarımızla el sıkışarak atacağımız bu adımımız hayırlı olsun.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 10, 2022
Video Haberler
- AKP’li belediyeler enflasyon farkını ‘zam’ diye sundu
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- EYT’de iki güçlü formül öne çıktı
- Erdoğan talimat verdi
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti
- '11 parti ile görüştüm...'