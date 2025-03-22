İmamoğlu, Emniyet'te gözaltına alınan öğrencilere sarıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar yurt geneline yayıldı. İstanbul'da eylemlere katılan öğrenciler gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. İmamoğlu’nun avukatı öğrencilerin gözaltında olma gerekçesini İmamoğlu’na anlattı. İmamoğlu ise bunun üzerine öğrencilere sarılarak kendilerine teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yurdun dört bir yanında eylemler başladı.
Özellikle üniversite öğrencilerinin tepkilerini yükselttiği eylemlerde, İstanbul’da çok sayıda kişi gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İfade işlemleri sona eren İmamoğlu, son olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
İMAMOĞLU ÖĞRENCİLERE SARILARAK TEŞEKKÜR ETTİ
Kısa Dalga'nın haberine göre, sabaha karşı İmamoğlu’na destek eylemlerine katıldığı için gözaltına alınan öğrenciler ile Ekrem İmamoğlu Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde karşılaştı.
İmamoğlu’nun avukatı öğrencilerin gözaltında olma gerekçesini İmamoğlu’na anlattı. İmamoğlu ise bunun üzerine öğrencilere sarılarak kendilerine teşekkür etti.
Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #Vatan Emniyet
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