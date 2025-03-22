Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:43

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:43

İmamoğlu'nun CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçime tek aday olarak katılması bekleniyordu. Muhalefet gözaltını İmamoğlu'nun adaylığını engellemek için bir hamle olarak yorumlarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın "tarafsız ve bağımsız yargı" tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun siyasi ve özel yaşamı....

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu. Bu sırada ailesinin inşaat ve taahhüt işleri yapan şirketinde çalışmaya başlamıştı. İlerleyen yıllarda Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. Kendi anlatımına göre, muhafazakar bir aileden gelmesine karşın "üniversite yıllarında sosyal demokrat değerleri" benimsedi.

Siyasi Kariyer Başlangıcı

Babası Hasan İmamoğlu, Anavatan Partisi'nin (ANAP) Trabzon'daki il teşkilatının kurucularındandı. Ancak İmamoğlu, 2008'de aktif siyaset yapma kararı aldığında adres olarak CHP'yi seçti. 2009 seçimlerinde de bu partiden Beylikdüzü Belediye Başkanı aday adayı oldu. Aday gösterilmedi ancak birkaç ay sonra ilçe başkanlığına getirildi. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin buradaki adayı oldu ve Beylikdüzü Belediyesi'ni AKP'den alarak başkan seçildi. Beylikdüzü deneyimi İmamoğlu'nun tanınırlığını artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Aralık'ta 2018'de İmamoğlu ve ailesi ile kahvaltıda buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık teklifi esprili bir havada gerçekleşti. Baba Hasan İmamoğlu'na "Oğlunuzu istemeye geldik" diyerek izin istedi. İmamoğlu adaylığının ardından ilk önce İstanbul'da daha önce belediye başkanlığı yapmış kişileri ziyaret etti. Bunlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. İmamoğlu ilk seçim kampanyasında "kutuplaştırıcı" dili kullanmamaya özen gösterdi. Sokak sokak gezmesi, kendisine oy vermeyeceğini söyleyen AKP seçmenine "Canın sağolsun" diyerek teşekkür etmesi dikkat çekti. İmamoğlu ayrıca kampanya sırasında başörtülü annesiyle video görüntüsü paylaşarak muhafazakar kesimlere "Ben de sizin gibi bir aileden geliyorum" mesajı verdi. HDP seçmeni konusunda çekingen bir tavır sergilememesi ise Kürt oylarını almasına yardımcı oldu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri

Millet İttifakı'nın adayı olarak 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlere giren Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım karşısında 13 bin 729 oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs'ta seçimi iptal etti. YSK Başkanı'nın muhalefet şerhi koyduğu iptal için bazı sandıklara memur olmayan kişilerin başkanlık yapması gerekçe gösterildi. 23 Haziran'da yeniden yapılan seçimde Ekrem İmamoğlu bu kez 800 binden fazla oy ve dokuz puan farkla seçimi kazandı.

İmamoğlu'nun Tartışmalı Dönemleri

İmamoğlu'nun Ocak 2020'de Elazığ depreminden hemen sonra Erzurum'da kayak tatiline gitmesi o dönem tartışma konusu oldu. İmamoğlu hakkındaki ilk soruşturmalar da bu dönemde açıldı. İlk davalardan biri "YSK üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla Mayıs 2021'de açıldı. O günden bu yana hakkında açılan dava ve soruşturmaların sayısı 10'u geçti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2023 Süreci

Ekrem İmamoğlu ismi 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürekli ön planda oldu. Altılı Masa’nın ikinci güçlü partisi olan İYİ Parti’nin o dönemki lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı durdu. Seçime kısa süre kala Akşener, Kılıçdaroğlu’nun kendi adaylığını dayattığı gerekçesiyle masadan kalktı. Kriz, İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle çözüldü. Cumhurbaşkanlığı seçimini 28 Mayıs 2023’te yapılan ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Ekrem İmamoğlu ertesi gün yaptığı açıklamada "değişime" işaret etti.

CHP'nin Liderlik Değişimi ve İmamoğlu'nun Konumu

Genel başkan seçimi yapılan kurultaya giden süreçte İmamoğlu, “Toplum, CHP'de lider ve yönetimin değişmesini bekliyor” mesajıyla Kılıçdaroğlu’nun karşısında yer aldı. Partinin Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel CHP lideri seçildi. CHP 31 Mart 2024 seçimlerinden 47 yıl sonra ilk kez Türkiye'nin birinci partisi olarak çıktı. İmamoğlu, seçimlerde yüzde 51,1 oy alarak tekrar seçildi.

Yerel Seçim Sonuçları ve İmamoğlu'nun Geleceği

CHP'nin kazandığı yerel seçimlerden çıkan sonuçlar neler? İlk döneminin aksine belediye meclisinde de CHP çoğunluğu elde etti. Rakibi AKP'li Murat Kurum ise yüzde 39,6'da kaldı. AKP yerel seçimleri neden kaybetti, partiyi neler bekliyor? İmamoğlu seçim sonrası ilk açıklamasında “Benim işim yeni başlıyor” mesajı verdi. Seçim zaferi sonrası, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali CHP içinde giderek daha güçlü şekilde tartışılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı ve Üniversite Diploması Tartışması

Ekim 2024’te CHP'li bazı belediyelere yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması başladı. CHP lideri Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu 9 Şubat 2025’te Ankara'da bir araya geldi. Bu toplantı sonrası Yavaş, ön seçime katılmama kararını açıkladı. 23 Mart’taki ön seçime İmamoğlu tek aday olarak girmeye hazırlanıyordu. İmamoğlu’nun ön seçime girmesine beş gün kala, 18 Mart'ta cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan üniversite diploması iptal edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Özel Yaşamı

Eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile 1995 yılında evlendi. 1997’de ilk oğulları Mehmet Selim, 2005’te ortanca çocukları Semih ve 2011’de kızları Beren dünyaya geldi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN EŞİ DİLEK KAYA İMAMOĞLU KİMDİR?

Dilek Kaya İmamoğlu, 10 Kasım 1974 tarihinde Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu olan İmamoğlu, yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde tamamlamdı. 1995 yılında Ekrem İmamoğlu ile evlenmiş ve üç çocuk annesi oldu. Dilek İmamoğlu, toplumsal sorumluluk projelerine olan katkıları ile tanınır. Özellikle engelli bireylerin farkındalığını artırma, kadın hakları ve çocuk eğitimi üzerine çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Eğitim ve Kariyer Hayatı

Dilek İmamoğlu, ilk öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra yükseköğrenimine İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nde devam etti. Lisans eğitimini bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yapmış, ardından 2016 yılında İstanbul Arel Üniversitesi'nde "Cam Tavan Sendromu ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma" başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. İmamoğlu, 2022 yılında aynı üniversitede "Y kuşağının liderlik beklentileri, demokratik ve otokratik liderlik tarzlarının bütünleşik kalkınmaya etkisini" inceleyen doktora çalışmasını da başarıyla tamamladı. Ayrıca İstanbul Arel Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak sosyal sorumluluk dersleri verdi.

Aktivizm ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Dilek İmamoğlu, toplumsal sorumluluk projelerine aktif bir şekilde katılmaktadır. Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlayabilmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 2014 yılında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ile birlikte İstanbul'da tekerlekli sandalye ile bir gün boyunca dolaşmıştır. Bu etkinlik, engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlamıştır. Bu çalışmaları nedeniyle, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından Şükrü Sürmen Ödülü'ne layık görülmüştür.

Aile Hayatı

Dilek İmamoğlu, 18 Kasım 1995 tarihinde Ekrem İmamoğlu ile evlendi. Çiftin Mehmet Selim (d. 1997), Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlarında üç çocukları vardır. Ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam süren Dilek İmamoğlu, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine katılarak topluma katkı sağlamaktadır.