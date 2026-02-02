Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 8 yıllık 'enflasyon' sözlerini hatırlattı: 'Freni patlamış kamyon gibisiniz'

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

İmamoğlu, Erdoğan'ın yıllara göre ekonomi rakamlarıyla ilgili konuşmalarına yer veren bir video paylaştı.

''8 YILDIR ENFLASYONU DURDURAMIYORSUNUZ''

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"2018’den 2026’ya… 'Freni patlamış kamyon' gibisiniz, 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz! Özellikle gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor. Analar babalar okula boş beslenme çantası koymanın acısını yaşıyor. Milyonlar, sofrasından her geçen gün eksiltir hale geldi. Liyakatten, akıldan, bilimden uzak yaklaşımınızın yüz milyarlarca dolarlık bedeli, 86 milyon insanımıza yoksulluk, açlık, işsizlik, mutsuzluk ve geleceksizlik olmuştur. Enerjisi bitmiş, inandırıcılığını yitirmiş, bozuk plak halinizi kimse dinlemiyor. Çırpındıkça batıyorsunuz. Millete zarar vermekten vazgeçin. Milletimizin derdi geçim, hiç gecikmeden hemen seçim!"