İmamoğlu eylemlerinde güldüren anlar: Pikachu, polis müdahalesinden kaçarken görüntülendi
Antalya'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının protesto edildiği eylemlerde bir görüntü sosyal medyada gündem haline geldi.
Antalya'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının protesto edildiği eylemlerde bir görüntü sosyal medyada gündem haline geldi.
Protesto eylemi Muratpaşa'daki Meltem Bulvarı'nda polis müdahalesiyle karşılaştı. Müdahaleden kaçış sırasında kaydedilen bir ayrıntı ise izleyenleri güldürdü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisten kaçanlar arasında çizgi filmi kahramanı Pikachu kostümü giymiş bir kişinin de yer aldığı görüldü.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Pikachu
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