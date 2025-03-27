Ekrem İmamoğlu'ndan yeni videolu paylaşım

Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:57

Güncelleme: 27.03.2025 - 10:57

Silivri Cezaevi'nde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, videolu bir paylaşım yaparak "Teyzelerin duasından güçlü bir şey yoktur" notunu düştü.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle: