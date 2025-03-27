Ekrem İmamoğlu'ndan yeni videolu paylaşım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Slivri'den yeni paylaşım yaptı. İmamoğlu, videolu bir paylaşım yaparak "Teyzelerin duasından güçlü bir şey yoktur" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni videolu paylaşım
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:57

Silivri Cezaevi'nde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, videolu bir paylaşım yaparak "Teyzelerin duasından güçlü bir şey yoktur" notunu düştü.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:


Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #Paylaşım

İlgili Haberler

Türkiye-ABD savunma işbirliği ve İmamoğlu'nun tutuklanması gündemde

Türkiye-ABD savunma işbirliği ve İmamoğlu'nun tutuklanması gündemde
Son dakika... İmamoğlu protestolarını takip ettikleri için tutuklanmışlardı: 7 gazeteci tahliye edildi!

Son dakika... İmamoğlu protestolarını takip ettikleri için tutuklanmışlardı: 7 gazeteci tahliye edildi!
Dilek İmamoğlu, The Economist’e yazdı: 'Ekrem’i tutuklayarak demokrasiyi yenemezsiniz'

Dilek İmamoğlu, The Economist’e yazdı: 'Ekrem’i tutuklayarak demokrasiyi yenemezsiniz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler