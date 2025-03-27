Ekrem İmamoğlu'ndan yeni videolu paylaşım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Slivri'den yeni paylaşım yaptı. İmamoğlu, videolu bir paylaşım yaparak "Teyzelerin duasından güçlü bir şey yoktur" dedi.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.
İmamoğlu, videolu bir paylaşım yaparak "Teyzelerin duasından güçlü bir şey yoktur" notunu düştü.
İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Teyzelerin duasından güçlü bir şey yoktur. pic.twitter.com/JF9THxEmJ4— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 27, 2025
Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #Paylaşım
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