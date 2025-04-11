'İmamoğlu' eylemlerine katıldığı için ifadeye çağrılmıştı: Zonguldak Belediye Başkanı Erdem hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 11.04.2025 - 13:54

Güncelleme: 11.04.2025 - 13:55

Dün akşam saatlerinde aranarak ifadeye çağrılan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne geldi.

CHP Zonguldak İl Başkanlığı binasında toplanan partililer, adliye önünde toplanarak Erdem’e destek verdi.

İFADESİ SONRASI SERBEST BIRAKILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ve çok sayıda partili, Başkan Erdem’e adliyeye girişinde eşlik etti.

Erdem, yaklaşık bir saat süren ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ, ANAYASA'YI İŞARET ETTİ

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavuzyılmaz, protesto sürecinin Anayasa çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anayasal haklarını kullanarak, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik haksız ve hukuksuz uygulamalara itiraz etmek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in çağrısıyla barışçıl bir toplanma ve yürüyüş gerçekleştirildi. Zonguldak halkı, gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte kentimize yakışır biçimde tepkisini dile getirdi."

Protestoların, yalnızca İmamoğlu’na değil, belediye başkanlarına, sanatçılara, basın mensuplarına ve gençlere yönelik uygulamalara karşı yapıldığını ifade eden Yavuzyılmaz, "Anayasadan doğan haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Hangi yolla sesimizi yükselteceğimizi merak edenler Anayasa’ya bakabilir" dedi.