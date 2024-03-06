İmamoğlu: 'Gazze’yi malzeme yapıyorlar'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İBB’nin Sultangazi’deki lojistik merkezinden Gazze’ye insani yardım taşıyan 5 TIR’ın uğurlama törenine katıldı.
Törende konuşan İmamoğlu, Türkiye’nin İsrail’le ticari ilişkilerine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sert bir şekilde eleştirdi.
İmamoğlu, “Aylardır Filistin’de mazlumlar inim inim ağlarken ticareti durdurmayanlar utanmadan, sıkılmadan Gazze’yi İstanbul seçimine malzeme yapmaya kalkıyor. Gazze’ye yardım için İBB’yi kazanmayı beklemeyin” diye konuştu.
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