İmamoğlu, gençlere duyurdu: 15 bin TL'lik desteğin ilk taksidi hesaplara yatırıldı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 21:25

Güncelleme: 07.01.2025 - 21:25

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üniversiteli gençlere verilen 15 bin TL’lik eğitim desteğinin ilk taksitinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

İmamoğlu, açıklamasında "Sevgili gençler, 15 bin tl'lik Genç Üniversiteli Eğitim Desteğinin ilk taksiti hesaplarınıza yattı. İBB olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz, derslerinizde başarılar. Güle güle harcayın. Sağladığımız diğer olanakları da mutlaka takip edin, faydalanın." dedi.