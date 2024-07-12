İmamoğlu 'Hedefimiz günü kurtarmak değil' dedi, seçimi işaret etti: 'Onları evlerine yollamaya devam edeceğiz'

Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:18

Güncelleme: 12.07.2024 - 14:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İSKİ, kentin altyapısını modernize etmek amacıyla projelerini teker teker uygulamaya koyuyor.

İSKİ İstanbul’un Avrupa 2. Bölge (Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri ilçeleri) olarak adlandırılan alanda, eksik ve yetersiz kesitli derelerdeki ıslahını tamamladı.

Tamamlanan hizmetler için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Avrupa 2. Bölge Dere Islahı Ve Bakım Onarımı Tanıtım Töreni” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün katılımlarıyla gerçekleşti.

Törende İmamoğlu, Özer ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa birer konuşma yaptı.

44 AYRI DEREDE ÇALIŞMA YAPILDI

İstanbul'un altyapısına yapılan her yatırımın şehre daha nitelikli, daha kaliteli bir yaşamın sunulması hedefinin bir parçası olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok geniş kapsamlı bir yatırım projesini tamamlamaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

3 milyarlık liralık dev yatırımı tamamladıklarını söyleyen İmamoğlu, yapılan çalışmaları şöyle özetledi:

“İstanbul’un 9 ilçesini kapsayan, yaklaşık 3 milyar liralık devasa bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımımız kapsamında tam 10 bin 600 metre uzunluğunda dere ıslahı imalatı yaptık. 44 ayrı derede tam 555 bin 623 metre dere temizliği gerçekleştirdik. Derelerden tam 2 milyon 443 bin 832 metreküp malzeme çıkardık. Tam 487 bin 337 metre kollektör temizliği tamamladık.”

“BİZDEN ÖNCE BU KONUYA YAKLAŞIM FARKLIYDI”

Projenin büyük hacimli işler olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul'u farklı bölgelere bölerek bu çalışmalar ve planlamalar yapılıyor. Bu kapsamda bugün bulunduğumuz projenin bitiriliş tarifi 2. bölge diye yapılıyor. Maalesef tabii özellikle derelerimiz, vadilerimiz geçmişten bugüne çok ciddi can kayıplarına mal olduğunu biliyorsunuz. Bu noktada en fazla da Haramidere bunların cezasını çeken, sıkıntısını yaşayan bölgelerimizin başında. Bu yönüyle su baskının sorununun en önemli kaynaklarından birisi olan derelerin ıslah sorununu bizim dönemimizde güçlü yatırımlarla sona erdirdik diyebilirim. Bizden önce bu konuya yaklaşım farklıydı. Vadilerin imara açılması, vadilerin kıyılarındaki boşlukların rant alanı olarak görülmesiydi. Biz ise buraları yaşam vadilerine dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

“HEM HALK SAĞLIĞINI KORUYORUZ, HEM DE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ”

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdi Yaşam Vadisini tüm İstanbul’a yaydıklarını kaydeden İmamoğlu, “Burada da özellikle Haramidere bu çalışmamızın çok özel noktalarından birisi haline geldi. İçinde sizlerin hizmetine sunduğumuz Yaşar Kemal Meydanı bu çalışmanın bir ürünü, bir vitrini gibi Esenyurtlu hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Yalnız Avrupa yakasında değil, Asya yakasında da çok kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Atıklar olması gerektiği gibi atık su arıtma tesislerine, yine yağmur sularının da denize akmasını sağlayarak doğanın sürdürülebilirliğini ve yaşamın sürdürülebilirliğini, insanlarımızın hayatında var ediyoruz. Bu yönüyle hem halk sağlığını koruyoruz, hem de çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz” diye konuştu.

"GÜNÜ KURTARMAK, DURUMU İDARE ETMEK BİZİM POZİSYONUMUZ DEĞİL"

Tamamlanan ıslah ve dere temizliği çalışmasının yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendirdiğini kaydeden İmamoğlu, “İnsanımızın hayatını kolaylaştıran rahat bir nefes almasını sağlayan yağmurlu havalarda kaygı duymayacakları bir altyapının varlığını insanlarımıza sunmak bizim için çözüm demek durumu idare etmek değil, kalıcı çözüm bulmak demektir. Gerçek çözüm demektir. Günü kurtarmak, durumu idare etmek, göz boyamak ya da seçimi kazanmak için çözüm üretme pozisyonu bizim pozisyonumuz değil. Her zaman söyledim bizim için hedef seçim kazanmak değil. Bizim hedefimiz İstanbulluların sorunlarını çözmek, İstanbulluların, Esenyurtluların gönüllerini kazanmaktır. Baktığımız pencere odur, Çocukların geleceğini kurtarmaktır” dedi.

“HEMŞEHRİLERİMİZ BİZİ ÇOK İYİ ANLIYOR”

“Hemşehrilerimizden aldığımız güçle milletin parasını, millet için harcamaya devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, “Yılların tecrübesiyle bu işe yani bugün başlamış gibi heyecanımızın yüksek olduğunu her yerde dile getireceğiz. Kamu yatırımları bu şehrin doğasına, bu şehrin çocuklarına, bu şehrin gençlerine başta hanımefendilerine, beyefendilerine, herkesi mutlu kılma mücadelesidir. Hemşehrilerimiz bizi çok iyi anlıyor. Biz de onları çok iyi anlıyoruz. Onun için 16 milyon insanımız için çalışmaya devam edeceğiz. Ahmet Özer başkanımız burada. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar belediye başkanlarımız burada. “Her belediye başkanımızın tek yolculuğu vardır; milletine hizmet etmek. Bir kişinin değil, milletinin sözünü dinlemek, milletini mutlu etmek. Bizim partizanlıkla işimiz yok. Bizim insanlarımıza hizmet ederek mutlu etmekle işimiz var. Milletimiz bir avuç insanı mutlu eden insanlardan bıktı. Onları evine yolladı, yollamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“MİLLETİNİ ZENGİNLEŞTİREN BİR ANLAYIŞA İHTİYACIMIZ”

İmamoğlu konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Ardahan'da Göle belediye Başkanımız burada. O da Göleliler için mücadele ediyor… İşte İstanbul'un deneyimini, tecrübesini Edirne'den Kars'a, Göle'den Marmaris'e; Sinop'undan Hatay'ına herkesle paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz. Milletimizin kalkınmacı bir yolculuğa, icraatçı bir yolculuğa, halkçı bir yolculuğa, yani insanlarını düşünen, insanlarını ayırt etmeyen, yoksulun yanında ama yoksulluğu üzerinden oy devşiren değil; yoksulluğu bitiren, milletini zenginleştiren bir anlayışa ihtiyacı var. Biz o yolculuğun içerisindeyiz. Başka hiçbir tarif bizi anlatamaz.

Bu bağlamda az önce de başkanımızın ifade ettiği gibi ilçelerimizin, şehirlerimizin kardeşliği, birlik, beraberliği ve insanlarımızın birbirine olan hoşgörüsü, içtenliği, saygısı, sevgisi, komşuluk bilinci, bütün bunlar bir arada mutluluk temelini oluşturacak. Göreceksiniz bu kardeşimiz sizlerin o içi sevgi dolu, hoşgörü dolu, merhamet dolu, içinizdeki o bütün güzel duyguları paylaşan, temsil eden bir anlayışla yoluna devam edecek.”