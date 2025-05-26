‘İmamoğlu her yerde’

Bursa mitingine daha iki saat var. Erken geldik. Osmangazi Kent Meydanı’nda bir kafenin üst katından meydanı izliyoruz. Yavaş yavaş dolmaya başlayan meydan, ani bastıran şiddetli yağmur ile boşalıyor. İnsanlar saçak altına sığınıyor. Şiddetli yağmur altında Bursa CHP Gençlik Kolları “Gençlik galip gelecek” yazılı dev bir pankart ile alana giriyor. Karşı sol köşeden DİSK’in pankartı altında kalabalık bir grup...

Neyse yağmur uzun sürmüyor. Otobüsün hoparlöründen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” şarkısının sözleri yükseliyor. Bakıyorum ellerinde bayraklar ile başörtülü üç orta yaşlı kadın dans ederek öne doğru ilerliyorlar. Bebek arabalı bir aile, yanlarında 5 yaşlarında elinde bayrak tutan bir çocukla ortada. Genç bir delikanlı plastik bir sandalyenin yağmur sularını siliyor, kaldırımın kenarına yanaştırıyor ve elinden tutarak büyükannesini oturtuyor. Alan giderek dolmaya başlıyor.

Hesabı ödeyerek alanın içine giriyoruz. Amacımız oradakilerle sohbet ederek ilerlemek ve ön tarafa CHP otobüsüne ulaşmak. Zira konuşması başlamadan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kısa süreliğine sohbet etmek için anlaştık. İlerlemek ne mümkün. Saflar öyle sıkılaştırılmış ki geçit bulmak neredeyse imkânsız. Sadece Bursa içi değil, Bandırma, Yenişehir, Gemlik, İzmit, Eskişehir, Armutlu, Yalova… Biri “Sen neredeysen Yozgatlı orada” pankartı kaldırıyor.

MİTİNGLER SÜRECEK

Yenişehir’den Güner ve Gülfer hanımlarla sohbet ediyorum. ‘“Çocuklarımızın geleceği için buradayız” diyorlar. Mustafa bey doğma büyüme Osmangazili. “CHP mitingi Gökdere meydanında yapılacaktı, izin vermediler, bu küçük alana tıktılar” diye söyleniyor. Bir diğeri, “AKP politikaları hepimizi yoksullaştırdı. İnsanlar pazar toplanırken gidip kıyıda köşede kalan sebze meyveyi topluyor. İşin kötüsü hâlâ ekonomi iyi, diyebiliyorlar yüzümüze baka baka” diye yakınıyor.

Zorlukla ilerledikten sonra nihayet otobüsün içindeyiz. Az sonra Özgür Özel ailesi ile geliyor. Kısa bir sohbet bizimki. “Sizi eşim Didem ve kızım İpek ile tanıştırayım” diyor. Didem Hanım’ın ailesinin Bursalı olduğunu söylüyor Özgür Özel.

Nasıl gidiyor diye soruyorum: “Her ilde düzenlediğimiz mitingden sonra bir anket yaptırıyoruz, insanların hukuksuzluklara tepkisinin arttığını görüyoruz. Bütün illeri tamamlayana kadar sürdüreceğiz” yanıtını veriyor Özel.

Zaman doldu, o otobüsün üstüne çıkıyor konuşmasını yapmak için biz yine halkın arasına…

Mitingi bitti, ben meydana bakan bir yerde yazımı yetiştirmeye çalışıyorum. Kalabalık dağılırken sloganlar atarak ilerliyor: “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam.”