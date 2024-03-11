İmamoğlu İBB Meclisi'nin son toplantısında konuştu: 'Arkadaşlarımdan helallik isterim'

8. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son toplantı töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan kendi şahsıma elbette ki helallik isterim" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 20:19
İmamoğlu İBB Meclisi'nin son toplantısında konuştu: 'Arkadaşlarımdan helallik isterim'
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8.Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son toplantı töreninde konuştu.

İmamoğlu törende şu ifadeleri kullandı:

"Bazılarımız belki yeni dönemde bu sıralarda olabilecek. Bazılarımız farklı yolculuklara, farklı makamlara adaylar. Belki öylesi bir süreç nasip olacak. Önümüzdeki sürecin bu meclis çatısı altında görev yapan her meclis üyesi arkadaşım için her şeyden önce hayırlısı olmasını diliyorum. Birbirimize dönem dönem kızarak, eleştirerek, takılarak, tatlısıyla, ekşisiyle koca bir dönemi kapatıyoruz.

"DÖNEM KİTABI HAZIRLADIK"

Bu dönemin güzel bir hatırası olmak üzere çok özenli bir dönem kitabı hazırladık. Şu an tasarımı sona ermek üzere ve bu dönem kitabımızın, bir nevi dönem sürecinde kimler vardı burada hatırlamanız için bir hatıra gibi kitaplığınızda, masanızda olması için önümüzdeki günlerde sizlere tek tek ulaştırılacaktır. Ara ara bakıp anmayı da ihmat etmezsiniz diye düşünüyorum.

VERİLEN EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantının duygusal açıdan özel bir toplantı olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu güzel atmosferin önümüzdeki dönem meclis çalışmalarına da  daha iyisiyle, daha güçlüsüyle, daha iyi anılar bırakması dileğiyle sirayet etmesini arzu ederim. Hepinize tüm çalışmalarınız, emekleriniz, katkılarınız, eleştirileriniz, önerileriniz ve sürece dair ilginiz dertlenmeniz, İstanbullu olmanın, İstanbul’a hzmet etmenin işbirliği ortamını sağlamanızdan ötürü yürekten  ve çok içten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

HELLALLİK İSTEDİ

Meclis üyelerinden hellallik isteyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Bu mübarek Ramazan ayının ilk gününde böylesi  bir buluşma anında elbetteki şahsen bütün meclis üyesi arkadaşlarımdan kendi şahsıma elbette ki helallik isterim. Benden yana da bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, bu çatı altında bulunan bütün hemşehrilerimin adına da, kendi adıma da bir hak geçmiş ise  ‘helal olsun’ demek isterim. Hepinize hayırlı Ramazanlar dileyerek, hepinizi güzel bir geleceğe, sağlıkla, umutla ve bütün iyi dileklerimle uğurluyorum.”

İmamoğlu, konuşmasının ardından belediye meclis üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.


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