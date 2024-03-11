İmamoğlu'ndan Kurum'a 'dil sürçmesi' yanıtı: Öyle dil sürçmesi yok ağız dolusu özür dileyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kent Lokantası hakkındaki ifadelerini 'dil sürçmesi' olarak tanımlayan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a seslendi. İmamoğlu, "Öyle dil sürçmesi yok. Ağız dolusu özür dileyecek." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:32
İmamoğlu'ndan Kurum'a 'dil sürçmesi' yanıtı: Öyle dil sürçmesi yok ağız dolusu özür dileyecek
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Ayamama Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli ve Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Kazı Başlama Töreni'nde konuştu.

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un Kent Lokantası hakkındaki sözlerine tepkisini sürdüren İmamoğlu, bu meseleyi çok ciddiye aldığını belirtti. İmamoğlu, "O Kent Lokantası'nın önünde kuyruğa giren herkesten özür dileyene kadar ben bunu dile getireceğim" ifadelerini kullandı. 

"BİRKAÇ CÜMLEYLE DİL SÜRÇMESİ OLMAZ"

İmamoğlu, şunları söyledi: 

"Kent Lokantaları meselesi İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminde. Birçok adayımız Kent Lokantası taahhüdünde bulunuyorlar. Bizim Kent Lokantlarımızı ve süt dağıtımımızı küçümsemeye çalışan bir aklın, İstanbul'da bir ithal adaya dönüşmesini hayretle izliyorum. Esas olan şu dün bu tarifini dil sürçmesi olarak tariflemiş bu söylemlerini. Birkaç cümleyle dil sürçmesi olmaz. Bu meseleyi çok ciddiye alıyorum. Bu zihniyeti ve vicdanı gösteriyor. O Kent Lokantası'nın önünde kuyruğa giren herkesten özür dileyene kadar ben bunu dile getireceğim. Öyle dil sürçmesi yok. Ağız dolusu özür dileyecek. "

MURAT KURUM NE DEMİŞTİ?

Murat Kurum, İmamoğlu'nun tepkisi sonrası yaptığı açıklamada "Dil sürçmelerimizden medet umuyorlar. Hiçbiri Murat Kurum trafik sorununu çözemez, İstanbul’u depreme dayanıklı hale getiremez diyebiliyor mu? Diyemez! Onlar da biliyor ki; Murat Kurum verdiği tüm sözleri tutar, dediğini yapar!" demişti. 


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