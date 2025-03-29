'İmamoğlu İçin Özgürlük' kampanyası başladı: Hedef 27.7 milyon imza

CHP'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son seçimde aldığı oy kadar imza toplam hedefiyle duyurulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza kampanyası Maltepe Mitingi'nde başladı.

'İmamoğlu İçin Özgürlük' kampanyası başladı: Hedef 27.7 milyon imza
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 12:19

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza kampanyası başlattı. “Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu İçin Özgürlük” sloganıyla yapılan mitinglerde İmamoğlu’na destek veren yurttaşlardan imza toplanıyor.

Kampanyanın hedefi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aldığı 27.73 milyon oy kadar imza toplamak. 

CHP'nin yurt genelinde yürüteceği kampanya kapsamında farklı şehirlerde mitingler düzenleyecek ve imza kampanyası devam edecek. 


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