Özgür Özel merkez medyaya meydan okudu: 'NTV inat etti' boykot listesine girdi

Yayınlanma: 29.03.2025 - 15:22

Güncelleme: 29.03.2025 - 16:31

Maltepe Mitingi'nde konuşan CHP lideri Özgür Özel, boykot listesini güncelledi. İki milyonun üzerinde yurttaşın katıdığı mitinge yer vermeyen merkez medyaya seslenen Özgür Özel, verdiği sürenin dolmasıyla tek tek yeni boykot listesini açıkladı. Özel, ayrıca merkez medyaya reklam veren firmalara da seslendi. Özel, "Bu ekranlardaki markaları almıyoruz" dedi.

HABERTÜRK, ÖNCE YAYINA GİRDİ SONRA KESTİ

Özel'in çağrısı sonrası Habertürk, yayına girerek muhabir ile canlı yayın gerçekleştirdi ancak kısa süre sonra yeniden yayını kesti. Özel, bunun üzerine“Bu haber savmayla olmaz. Uyarın bunları. Verecekse doğru düzgün versin. Vermiyorsa açıklıyorum boykotu. Gözlerinin yaşına bakmayız” dedi.

"NTV İNAT ETTİ"

Özel, 14.55'te reklamda olan NTV'ye 5 dakika süre verdi. NTV'nin yayına girmemesi üzerine Özel, NTV'yi ve Doğuş grubunun markalarını boykot listesine dahil etti.

"NTV inat etti, yayına geçmedi.

NTV izlemiyoruz. NTV'de reklam verenler ürünlerini almıyoruz.

Bu Doğuş'un markaları,

Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran, Nusret, Volkswagen, bunları boykot ediyoruz. Doğuş’tan araba almıyoruz.”