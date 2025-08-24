İmamoğlu iddianamesi beklenirken, Kabine soruları geçiştirdi: Soruşturmada gizlilik çelişkisi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında henüz bir iddianame yazılmaması eleştirilirken, İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili Meclis’e sunulan önergelere Kabine üyelerinden gelen yanıtlar dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İmamoğlu hakkındaki MASAK raporlarının sorulması üzerine “soruşturmanın gizliliği gereği belgelerin paylaşılamayacağını” belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili TRT’de yapılan haberlere gelen eleştirilere karşı kurumun “anayasaya göre tarafsız ve özerk hareket ettiğini” savundu.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında hâlâ iddianame yazılmaması tartışılırken, milletvekilleri de TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergelerle hem İmamoğlu’nun davası hem de tutukluluk sonrası Türkiye genelinde yapılan eylemlerle ilgili Kabine üyelerine sorular yöneltiyor. Kabine üyelerinin de bu soruları ya geçiştirdiği ya da önergelere hiç dönüş yapmadığı görülüyor.

Örneğin; CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunu sordu. Şimşek, önergeye verdiği yanıtta “soruşturmanın gizliliği gereği belgelerin paylaşılamayacağını” belirtti.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise, gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili TRT’de yapılan haberlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Adıgüzel, “İmamoğlu hakkında yürütülen hukuki süreçle ilgili sunulmuş bir iddianame dahi yokken ‘suç örgütü lideri’, ‘fail’ gibi suçlu tanımlaması ile saatlerce yayın yapılmaktadır. TRT’nin tarafsızlık ilkesine uygun hareket etmesi için alınan önlemler nelerdir?” sorusunu yöneltti.

Önergeye yanıt veren Yılmaz “TRT’nin tarafsız ve özerk bir yayın kuruluşu olarak anayasaya ve yasalara uygun bir şekilde faaliyetlerini yürüttüğünü” savundu.

TUNÇ VE YERLİKAYA SESSİZ KALDI

Öte yandan; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da İmamoğlu tutuklandıktan sonra yapılan eylemlerle ilgili önergeleri yanıtsız bıraktığı görüldü. Bakan Tunç, “19 Mart ve sonrasında yapılan eylemlerde, şiddet ve kötü muamele nedeni ile yapılan şikayet sayısı kaçtır? Bu şikayetlerin kaçı hakkında idari soruşturma başlatılmıştır?” gibi sorulara dönüş yapmadı.

Bakan Yerlikaya da İmamoğlu’nun afiş ve posterlerinin toplatılmasıyla ilgili sorulan “Anayasaya ve kanunlara açıkça aykırı olan afiş ve pankartların toplatma kararının gerekçesi nedir? Herhangi bir yargı kararı olmaksızın savcılığın talimatı ile yapılan bu uygulamaya dair kanunsuz emri kim vermiştir?” sorularına karşı “konunun bakanlığının sorumluluğunda olmadığını” söyledi.