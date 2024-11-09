İmamoğlu kayyum atamalarına karşı Baş’ı ziyaret etti

Yayınlanma: 09.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.11.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması kapsamında parti liderlerini ziyaret etmeyi sürdürüyor. İmamoğlu dün Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ı, TİP İstanbul İl Örgütü Binası’nda ziyaret etti.

Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Baş açıklamalarda bulundu. İmamoğlu mecliste partilerle ortak tasarı verileceğini belirterek “Hepimize moralsizlik veren kötü bir konuyu konuşuyoruz. Bu ülkede milletin iradesinin yok sayıldığı hatta gasp edildiği bir uygulama modeline karşı bir duruş sergileniyor. Esenyurt’ta yaşadığımız Batman, Mardin, Halfeti’de de devam eden kötü bir uygulama. Genel başkanımızla da TBB çatısı altında siyasi partilerle ortak bir şablon çıkararak bunu mecliste gündeme getirmek istediğimizi konuştuk. Sağ olsun bize destek verdi. Bu süreç milletin iradesinin millete ait olduğu yaklaşımının sağlama alınmasıdır. Tasarımız hemen hemen hazır. Muhtemelen hafta başı milletvekilleriyle tartışacağız ve konuyu gündeme getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha sona konuşan Erkan Baş ise hukuksuzluğa karşı muhalefetin birleşmesi çağrısı yaparak “Ülkemiz maalesef çok kötü günlerden geçiyor. Bu uzun süredir böyle ancak, başka türlü yönetemeyeceği için dozajı artıran bir iktidarla karşı karşıyayız” diye konuştu.