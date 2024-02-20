İmamoğlu, kendisini hedef alan Akşener’e yanıt verdi: 'Muhatap almayacağım...'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için “Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ‘muhatap almayacağını’ söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’i ziyaret etti.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önceki gün söylediği, “Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez” ifadelerine yanıt verdi.
‘YALAN YANLIŞ YORUM’
İmamoğlu, “Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıyayım. İstanbul’da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan birtakım siyasi konuşmalarda eksik, fazla; tutarlı, tutarsız; yalan, yanlış yorumlar yapılacaktır” dedi.
İstanbul’da bir proje olduğu ya da kendi projelerine dair bir ifade edilmediği sürece bir yanıt vermeyeceğini söyleyen İmamoğlu, “Bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan siyasi söylemlere muhatap olmayacağım. Bu A, B partisi ya da A, B partisinin lideri fark etmiyor artık” dedi.
ERDOĞAN’A TEPKİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’daki “Biz yoksak doğalgaz yok” tehdidinin sorulması üzerine İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı öyle açıklamalar yapıyor ki yöre yöre insanları şok ediyor. Öylesine şok ediyor ki gördüğüm kadarıyla tarihinde ilk kez bu kadar düşük kalabalıkla Karadeniz gezisi yaptı. Eğer bu seçimi kazanırsa ondan sonra hangi tehditkar süreçleri milletimiz adına yapar?” yanıtını verdi.
İmamoğlu, seçmenlerin
31 Mart’ta sandıklarda
demokrasi tokadını
atacağını söyledi.
‘SEÇMENİMİZ UMUTSUZ DEĞİL’
Erdoğan’ın CHP
seçmenine yönelik
“Umutsuzluğa kapılmayın,
alternatifsiz değilsiniz”
paylaşımına yorum
yapan İmamoğlu, “Bizim
seçmenimiz umutsuz
değil. Beni pazarda izlesin.
Esnafın arasında görsün.
Çıkamadığı yerler
bunlar” dedi.
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