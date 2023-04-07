İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim süreci için bağış kampanyasına destek çağrısı yaptı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 19:22

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 19:22

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar için TL, dolar ve euro bağış yapılabilecekleri üç ayrı bankada beş ayrı hesap açılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına destek çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bir küçük destekle, bir büyük değişimi başlatalım. Sözümüzü herkes duysun, gücümüzü herkes görsün."



