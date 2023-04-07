İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim süreci için bağış kampanyasına destek çağrısı yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim süreci için bağış kampanyasına destek verilmesi çağrısında bulundu. Banka hesaplarını paylaşan İmamoğlu, "Bir küçük destekle, bir büyük değişimi başlatalım" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar için TL, dolar ve euro bağış yapılabilecekleri üç ayrı bankada beş ayrı hesap açılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına destek çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Bir küçük destekle, bir büyük değişimi başlatalım. Sözümüzü herkes duysun, gücümüzü herkes görsün."
Bir küçük destekle, bir büyük değişimi başlatalım. Sözümüzü herkes duysun, gücümüzü herkes görsün. pic.twitter.com/ayig9A53OX— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 7, 2023
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