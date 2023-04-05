İmamoğlu'ndan Demirel'in memleketinde '14 Mayıs' göndermesi: Bu seçimi gaptırmayız

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 20:57

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 20:57

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttfakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Isparta Halk Buluşması’na katıldı. İmamoğlu burada Ispartalıları, mezarlık ziyaretinde kendisine hediye edilen Demirel'le özdeşleşmiş fötr şapkayla selamladı.

İmamoğlu “9'uncu Cumhurbaşkanımız ve onun jenerasyonunu, ben hep Cumhuriyet'imizin ilk çocukları' diye tariflerim. Cumhuriyet'imizin ilk çocukları; İslamköy’de doğup, bu memleketin cumhurbaşkanı olacak yetkiyi onlara veren Cumhuriyet'in çocukları, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları. Rahmetli Demirel, bize Cumhuriyet'in hediyesi. Ben de Trabzon’un 40 haneli bir köyünde doğdum. 40 haneli köyünde doğup, anneciğime ve babacığıma layık bir evlat olmak için, hayat boyu hep güzel insan olmak için gayret ettim. Aynen buradaki çocuklar ve gençler gibi. Beni de rahmetli Süleyman Demirel’in memleketinde sizlerin huzuruna çıkartan rejimin adı, Cumhuriyet'tir. Atatürk’e minnet duyuyorum” dedi.

İmamoğlu, Demirel'in "GAP’ı gaptırmam" sözüne gönderme yaparak şunları söyledi:

"Rahmetli Demirel’in mezarını ziyaret ettim. Allah, rahmet etsin. Onun böyle halkı bir selamlaması vardır, bilirsiniz. Bana o mezar ziyaretinde kıymetli bir dostumuz, rahmetli Demirel'in eskiden yanında çalışmış bir büyüğümüz, onun simgesi olan fötr şapkayı bana hediye etti. Aklıma iki sözü geldi. Hani bir tanesi meşhur; ‘GAP'ı gaptırmam' diye. Çünkü çok barajlar yapmış bir devlet büyüğümüzdür.

Tabii bugünkü akla bakarsan, her şeyi onlar yaptı. Onlardan önce çamaşır makinesi bile yoktu. Ama rahmetli Demirel, çok önemli baraj projelerine imza atmış bir devlet büyüğümüzdür. O, ‘GAP'ı gaptırmam' diyen rahmetli Demirel, bir gün şapkasını kapmaya çalışan bir vatandaşa -hala gözümün önünde- 20 metre sürüklenmesine rağmen vermedi şapkayı.

Ve ‘Şapkayı gaptırmam' demişti. Size söz, ‘Biz bu seçimi gaptırmayız.' Kaptırmayacağız. Bu seçimi kaptırmayacağız. Milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Bu millet, hak ettiği yere kavuşacak."