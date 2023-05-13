İmamoğlu mitinginden dönen yurttaşlara saldırı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pendik mitinginden dönen yurttaşlara, AKP'li yurttaşların saldırdığı iddia edildi. Saldırı anı anbean kaydedilirken, olaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da tepki geldi.
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim propaganda serbestliği sona ermeden önce son mitingini İstanbul Pendik'te gerçekleştirdi.
İmamoğlu'nun mitinginin sona ermesinin ardından alandan ayrılan yurttaşlara, kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleşti.
AKP'li olduğu öne sürülen kişilerin saldırı anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan yaralıların Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
KAFTANCIOĞLU'NDAN TEPKİ
Olayın ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Pendik’te ki coşkuyu görünce kaybedeceklerini görüp AKP irtibat bürosundan çıkarak gençlerimize saldıranlar! bilin ki o gençlerimize attığınız her yumruğun hesabını hukuk karşısında öyle bir soracağım ki… Gençlerimizin güçleri yetmediği için değil provokasyonunuza gelmeme adına efendilik ettiğini de asla unutmayın!" ifadelerini kullandı.
Pendik’te ki coşkuyu görünce kaybedeceklerini görüp AKP irtibat bürosundan çıkarak gençlerimize saldıranlar! bilin ki o gençlerimize attığınız her yumruğun hesabını hukuk karşısında öyle bir soracağım ki…— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 13, 2023
Gençlerimizin güçleri yetmediği için değil provokasyonunuza gelmeme adına…
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