İmamoğlu'ndan 39'uncu ilçe mitingine davet: 'İstanbul tarih yazmaya devam ediyor'

Seçilmiş İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlik CHP’nin başlattığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingleri sürüyor.

Her hafta çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde ve her hafta sonu Türkiye'nin bir ilinde düzenlenen mitingler devam ediyor.

İmamoğlu sosyal medya hesabından 39. ilçe mitinginin yapılacağı yer olan Ataşehir’e çağrı yaptı. İmamoğlu şunları yazdı:

“Yarın İstanbul’da 39. eylemde, 39. ilçedeyiz.

Ataşehir’deyiz!

İstanbul tarih yazdı, yazmaya devam ediyor.”

pic.twitter.com/DlWu5wOraQ — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) February 17, 2026

Yarın gerçekleştirilecek olan miting, İstanbul'daki 39'uncu miting olma özelliğini taşıyor. Bu miting ile birlikte CHP İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında miting yapmış olacak.