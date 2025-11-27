İmamoğlu'ndan 'az kaldı' mesajı: 'Türkiye CHP’ye hazır, CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.11.2025 20:23:00
Haber Merkezi
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milyonlar CHP’ye hazır. Türkiye CHP’ye hazır. CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır. Az kaldı…" ifadelerini kullandı.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milyonlar CHP’ye hazır. Türkiye CHP’ye hazır, CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır. Az kaldı…" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin evlatları,

Milyonların gözü üzerimizde,

Milyonların ümidi biziz.

Bu ülkenin milyonları 2024 seçimlerinde üzerine düşeni yaptı ve iktidarı değiştirmek istediğini gösterdi.

Bu ülkenin milyonları 19 Mart 2025’ten beridir her gün ama her gün bu beceriksiz, bu zorba iktidardan kurtulmak istediğini haykırıyor.

Şimdi sorumluluk bizim.

Sorumluluk, görev biz CHP’lilerin.

Milyonların arzusuna sahip çıkacağız.

Milyonların ümidini gerçekleştireceğiz.

Milyonlar CHP’ye hazır.

Türkiye CHP’ye hazır

CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır.

Az kaldı…"

