İmamoğlu'ndan Bursa mitingine çağrı: 'Bursa'nın sesi Türkiye’ye umut olur!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreç sonrası hafta içi İstanbul'un ilçelerinde ve hafta sonları da Türkiye'nin farklı illerinde mitingler düzenlemeye devam ediyor.

CHP'nin yarınki (25 Mayıs Pazar) adresi ise Bursa olacak. Miting öncesi, İmamoğlu'ndan bir çağrı geldi.

İMAMOĞLU SAAT VERDİ, ÇAĞRI YAPTI

Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki hücresinden, yurttaşları yarınki Bursa mitingine çağırdı.

Avukatları aracılığıyla bir mesaj paylaşan İmamoğlu, “Bursa vicdanıyla yürür. Haksızlığın karşısında saf tutar. İşte tam da bu yüzden, Bursa’nın sesi Türkiye’ye umut olur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya Bursalı tüm dostları davet ediyorum” ifadelerini kullandı.