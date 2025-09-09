Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.09.2025 13:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İmamoğlu’ndan CHP’nin 102. yılında mesaj: 'Ruhen sizlerle birlikteyim'

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in paylaşımını alıntılayarak "Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102. yıl dönümünü kutlayacağız" dedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in paylaşımını alıntılayarak "Bugün orda olamasam da ruhen sizlerle birlikteyim" dedi.

İmmaoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bugün orda olamasam da ruhen sizlerle birlikteyim. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik ve vatandaşlarımızla birlikte, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102. yıl dönümünü kutlayacağız."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #açıklama