İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: 'Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım!'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "Saray" talimatlı operasyonlar kapsamında tutuklanan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP kurultay davasında çıkması muhtemel butlan kararıyla gündeme gelen önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

“Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Çok içimi yaktı, tarifsiz bir şekilde kötü hissediyorum” diyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na 13,5 yıl hizmet ettiğini belirterek “Suçlu ilan ediliyorsam, en büyük ‘suç ortağım’ Kemal Bey’dir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Mutlak butlan hevesinde olanlar” diyerek “Utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz, tenezzül etmeyin!” mesajını verdi.

"İHANET!"

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, eski genel başkan Kılıçdaroğlu’nun, tutuklanmasından sonra parti tarafından başlatılan miting ve eylemler için “Doğru bulmuyorum” değerlendirmesini “Çok iç acıtan bir cevap!” diye değerlendirdi.

Kemal Bey’in ‘Ahmak Davası’ndaki siyasi yasak kararına dair “Türkiye’yi ayağa kaldırıp gerekirse tekrar Adalet Yürüyüşü yaparım” sözünü hatırlatan İmamoğlu şunları kaydetti:

“Şimdi parti büyük bir operasyon altında, İstanbul’un belediye başkanı, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı hapiste, belediye başkanlarımız, namuslu, ahlaklı bürokratlar ve yol arkadaşlarımız, PM üyemiz, eski milletvekilimiz hapisteyken edilen söz insanı derinden yakar. Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Bunca insan hapisteyken ve yargılama değil, direkt cezalandırma oluyorken, aileler işkence altındayken, bu söze tahammül etmem mümkün değildir.”

“EN BÜYÜK ‘SUÇ ORTAĞIM’ KEMAL BEY’DİR”

“Tutsak isem, hala tereddütsüz demokrasi, adalet, memleket mücadelesi veriyor ve bundan dolayı zalimliklere maruz kalıyorsam, suçlu ilan ediliyorsam, en büyük ‘suç ortağım’ Kemal Bey’dir. Çünkü bu mücadelenin büyük bölümünde birer yol ve kader arkadaşıydık” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“ÇOK İÇİMİ YAKTI, TARİFSİZ BİR ŞEKİLDE KÖTÜ HİSSEDİYORUM”

"Yol arkadaşı, kader arkadaşı, aynı ideallere koşan insanlar birbirlerine öyle “İzlerim, bakarım, beklerim, davayı takip ederim” şeklinde davranamaz. Bu sözler kişiliğime, mertliğime, mücadele azim ve kararlılığıma uymaz. Mevzubahis vatan ise gerisi teferruattır. Ben bunun için yaşadım, yaşamaya devam ediyorum. Bu sözleri kabul etmem, asla etmeyeceğim. Çok içimi yaktı, tarifsiz şekilde kötü hissediyorum.”

CEZAEVİNDE KILIÇDAROĞLU İLE NE KONUŞTULAR?

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili de şu bilgileri verdi:

“Kılıçdaroğlu liderliğindeki tüm süreçleri paylaştık, dışarıda söylenenlerin tam tersi konuşma ve kararla ayrıldık. Kendisine, 'Genel Başkanım bizim kurultaylarımız tertemiz değil midir?' diye sordum. 'Öyledir' dedi. 'Son kurultayın genel başkanı siz, divan başkanı sizin davetinizle ben oldum' dedim. 'İkimiz birlikte yönettik süreci, son kurultayda ne vardı, temiz bir kurultay yaşamadık mı?' diye sordum. 'Tabii ki öyle' dedi. 'O zaman bu sorunu sizin çözmeniz gerekir, bu kötü insanlara dur demeniz ve yargı üzerinden partimize müdahaleye karşı durmanız gerekir' dedim. 'Zaten video çekmiştim' dedi. 2023 Kasım’da böyle bir videosu olmuş! 'Bu yeterli değil' dedim. 'Ne yapabilirim?' diye sordu. 'Genel Başkanımız Özel ile bir araya gelerek sohbet etmeli, güçlü bir söylemle kamuoyunun karşısına çıkıp ‘Kimse kurultaylarımıza söz edemez, bizim kurultaylarımız tertemizdir’ demelisiniz. Adliyeye gitmeniz şart olursa Özgür Beyle arkanıza 10 binlerce partilimizi alıp savcıya hak ettiği cevabı vermelisiniz' dedim. Bana 'Tamam, buluşuruz' deyince 'Özgür Bey mi sizi arasın, siz mi ararsınız' diye sordum. 'Özgür Bey, beni arayabilir' deyince 'Taziye kabulleri bitince Özgür Beyi davet edip sizi aramasını rica edeceğim' dedim. Özgür Beyle görüştük, 'Memnuniyetle ararım' dedi ve ayrıldık."

“BENİ ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI”

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel ile görüşmesi için “Mahkeme kararını bekleyelim, ona göre Özgür Bey ile oturup konuşuruz” demesini de eleştirdi. İmamoğlu, “Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattığını, dört duvar arasında içimi yaktığını ifade etmek isterim” dedi.

İmamoğlu, “Bu sözleri söylerken, partimizin, muhalefetin, gençlerin ve topyekun muhalif düşüncenin kuşatıldığı bu ortamda Kemal Bey’in bu tutumunu kabul etmiyorum, nokta” diye konuştu.

"GİRDİĞİNİZ YOLUN SONUNDA İKTİDARIN KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAKTAN BAŞKA BİR PAYE YOK"

İmamoğlu butlan mutlan meselesiyle ilgili son olarak şunları kaydetti:

"CHP’de ‘mutlak butlan’ı içine sindirecek, kararın gereğini yerine getirme hevesinde olanlar varsa onlara son bir kez hatırlatmak isterim. Siz de bu iktidarın seçimde kaybetmemek için elinden geleni yaptığını, CHP’yle ilgili kararın bununla ilgili olduğunu görüyorsunuz. Hukuksuz bir yargı sürecinin yaşandığını bütün uzmanlar ifade etmektedir. Hepimizin bildiğini ve gördüğünü siz de bilerek ve görerek bu kararı içinize sindirmeye, kararın gereğini yapmaya hazırlanıyorsanız size son sözüm şu olsun: Utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin. Ailenize ve çocuklarınıza temiz bir isim bırakmak istiyorsanız girdiğiniz bu yoldan geri dönün. Girdiğiniz yolun sonunda iktidarın koltuk değneği olmaktan başka bir paye yok."

Ayrıca iktidara da seslenen İmamoğlu, “İktidarı uyarıyorum: CHP önünüzde diz çökecek, dışarıdan ele geçirilecek bir parti değil. Anlamamışsınız. Seçimle geldiniz, seçimlerde gideceksiniz. Seçimle gitmeye razı olacaksınız” ifadelerini kullandı.