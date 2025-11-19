İmamoğlu'ndan Demirtaş ve Mızraklı’nın tahliye edilmemesine tepki

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanı Adayı Ofisi” X hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Selahattin Demirtaş neden hala tahliye edilmiyor? Şartlı tahliye koşullarını tamamlayan Sayın Selçuk Mızraklı neden hala tahliye edilmiyor?" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Sayın Selahattin Demirtaş neden hala tahliye edilmiyor? Şartlı tahliye koşullarını tamamlayan Sayın Selçuk Mızraklı neden hala tahliye edilmiyor? Sizin demokrasiye karşı hissettiğiniz samimiyet işte bu kadar. Sabah söylediğimi tekrarlıyorum: “Elektrikli sandalye ne kadar sandalye ise, sizin demokrasiniz de o kadar demokrasi.”