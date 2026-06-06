İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Özgür Özel' mesajı... Çağrı yaptı: 'Genel Başkanımız ile birlikte yürüyelim'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan, partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e bir destek bir mesajı geldi.

İmamoğlu, Özgür Özel'i etiketlediği paylaşımında bir de çağrı yaptı.

"AKIL SÜRGÜN EDİLDİĞİNDE, MEYDAN BİR AVUÇ KİFAYETSİZ DALKAVUĞA KALIR"

"Adaletin, hukukun, hakkaniyetin bittiği; geleceğe dair ümidin tükendiği toplumlarda var olma şevki çöküşe geçer. İnsanlar geleceğe güvenmediği için aile kurmaktan çekinir, doğurganlık düşer, nesiller eksilir ve millet içten içe bir yok oluşa, erimeye sürüklenir" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Liyakatsizliğin pençesinde umudunu da yitiren gençler, devletinden kaçar ve en büyük risklerden biri, beyin göçü başlar. Akıl sürgün edildiğinde devletin nizamı çöker, meydan bir avuç kifayetsiz muhterisle, dalkavuğa kalır.

Güzel ülkemizde bugün olanlar tam da budur."

ÖZGÜR ÖZEL'Lİ ÇAĞRI: "GELİN HEP BERABER YÜRÜYELİM"

İmamoğlu, paylaşımının devamında özellikle gençlere çağrı yaparak, "Sevgili gençler, bu yürüyüş; adaletin, liyakatin, özgürlüğün, geleceğin yürüyüşüdür. Bereketin, refahın, huzurun, sevginin, 86 milyon insanın yürüyüşüdür. Hep birlikte, Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte yürüyelim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Adaletin, hukukun, hakkaniyetin bittiği; geleceğe dair ümidin tükendiği toplumlarda var olma şevki çöküşe geçer. İnsanlar geleceğe güvenmediği için aile kurmaktan çekinir, doğurganlık düşer, nesiller eksilir ve millet içten içe bir yok oluşa, erimeye sürüklenir.

Liyakatsizliğin pençesinde umudunu da yitiren gençler, devletinden kaçar ve en büyük risklerden biri, beyin göçü başlar. Akıl sürgün edildiğinde devletin nizamı çöker, meydan bir avuç kifayetsiz muhterisle, dalkavuğa kalır.

Güzel ülkemizde bugün olanlar tam da budur.

Sevgili gençler,

Bu yürüyüş; adaletin, liyakatin, özgürlüğün, geleceğin yürüyüşüdür.

Bereketin, refahın, huzurun, sevginin, 86 milyon insanın yürüyüşüdür.

Hep birlikte, Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte yürüyelim arkadaşlar."