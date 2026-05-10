İmamoğlu'ndan duygulandıran 'Anneler Günü' mesajı: 'Canım annem, sevgili eşim...'

10.05.2026 09:22:00
Haber Merkezi
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anneler Günü için bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, videolu mesajında özellikle annesine ve eşi Dilek İmamoğlu'na seslendi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan, Anneler Günü için duygulandıran bir mesajı geldi.

İmamoğlu, videolu mesajında annesi ve eşi Dilek İmamoğlu başta olmak üzere tüm annelere seslendi.

'CANIM ANNEM, SEVGİLİ EŞİM...'

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımda, İmamoğlu'nun şu mesajına yer verildi:

"Canım annemin, 

sevgili eşim Dilek’in, 

kıymetli kızkardeşimin,

tutuklu annelerin,

çocukları tutuklu annelerin, 

şehit annelerinin, 

kısacası tüm annelerin,

anneler günü kutlu olsun."

