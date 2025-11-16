İmamoğlu'ndan 'erişim engellerine' tepki: 'İddianamenin kampanyasını yapmaya karar veren Ak Partili ilgililere teşekkürler'

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adlı sosyal medya hesabı üçüncü kez engellendi.

EngelliWeb'in duyurduğu bilgiye göre Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üçüncü kez (CBAdayOfisi, CBAdayOfisi1 ve CBAdayOfisi11), 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellendi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üçüncü kez (CBAdayOfisi, CBAdayOfisi1 ve CBAdayOfisi11), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı. https://t.co/Oq7v6nIpuJ pic.twitter.com/jWipoieJF1 — EngelliWeb (@engelliweb) November 16, 2025

'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin kullanıcı adı 'CBAdayOfisi22' olarak değiştirildi.

Bunun ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

"İddianamesine güvenen yasaklara sığınmaz. Tutarsızlıklarınızı ortaya koyan sosyal medya hesaplarımızı yasaklayarak ancak bizim haklılığımızı tespit edersiniz.

Ortada bir “milli güvenlik” meselesi varsa; o da Türkiye demokrasisine, hak ve özgürlüklerine dönük bu anlamsız, vasat saldırılardır.

Söze karşı yasaklama, ifade özgürlüğüne karşı sansür, gerçeklere karşı engellemeler, kapatmalar…

Ayrıca bu iddianamenin kampanyasını yapmaya karar veren Ak Partili ilgililere teşekkürler. Tutuklanmamın, operasyonun ve iddianamenin tümüyle siyasi olduğunu ve sahibinin belli olduğunu tüm Türkiye’ye ve dünyaya kanıtladınız.

Bir avuç muhterisle karşı karşıyayız. Ülkenin bütün sorunlarını unutmuş ve aylar önce söylediğimiz gibi çıldırmışsınız! Ne güzel ki kazanan kaba güç değil, akıl olacak!"