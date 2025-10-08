İmamoğlu'ndan, eski AKP'li Hüseyin Kocabıyık'ın tutuklanmasına ilk yorum: 'Sözlerinde çıplak bir hakikat var...'

Gazetemize verdiği röportaj sonrası AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı eleştirilerle gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık dün tutuklandı.

Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurmuştu.

"BENİM İÇİN NİŞANE"

Eski AKP'li vekil, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Beni kimse cezaevine atarak susturamaz. Bu ülkede Anayasa'yı tanımayan hakimler ve savcılar var. Biz anayasal ve demokratik hukuk devleti için ülkemiz ve milletimiz için eskisinden daha fazla mücadele edeceğiz. Ben zaten tutuklanmazsam daha kötüydü. Bu benim için nişane" ifadelerini kullanmıştı.

GEREKÇESİ GAZETEMİZE VERDİĞİ RÖPORTAJ

Kocabıyık'ın tutuklanma gerekçesi olarak sosyal medya paylaşımları ve gazetemize verdiği röportajı gösterildi.

Kocabıyık'a “Zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlaması yapıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN, KOCABIYIK'IN TUTUKLANMASINA İLK YORUM

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kocabıyık'ın tutuklanmasına dair bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımında, "Doğruyu söylediği için dokuz köyden kovuldu, sonunda da tutuklandı. AK Parti’nin eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık cezaevine konuldu. Muktedirler onun gerçeği açıkça ortaya koyan sözlerinden rahatsız oldular" dedi.

"Kocabıyık’ın sözlerinde suç değil, çıplak bir hakikat var" diyen İmamoğlu, "Artık öyle bir noktadasınız ki, eski yol arkadaşlarınızın yüzünüze tuttuğu aynayı bile yargı yoluyla kırmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle:

"Doğruyu söylediği için dokuz köyden kovuldu, sonunda da tutuklandı.

AK Parti’nin eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık cezaevine konuldu. Muktedirler onun gerçeği açıkça ortaya koyan sözlerinden rahatsız oldular.

Oysa Kocabıyık’ın sözlerinde suç değil, çıplak bir hakikat var.

Artık öyle bir noktadasınız ki, eski yol arkadaşlarınızın yüzünüze tuttuğu aynayı bile yargı yoluyla kırmaya çalışıyorsunuz.

Ama unutmayın: Hapiste olanlar, sizden korkup susanlardan daha özgür. Zorla gizlemeye çalıştığınız hakikat, milyonların cesaretine ve yarınlara duyulan umuda dönüşüyor.

Zulmünüz artıyor, gidişiniz hızlanıyor."